2女挑戰「南三段」高山症發作　空勤直升機吊掛送醫

▲2名女性山友半天內先後於攀登南三段時發生高山症，空勤直升機今天將2人吊掛下山就醫。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

4名網友揪團組成登山隊，於11日大年初二前往挑戰南三段，但44歲山友林姓女子卻於13日脫隊、於郡大林道發生高山症，無法行走，所幸獲其他登山隊協助並報案求援，另一名獨攀南三段的43歲邱姓女子也因高山症報案求援；南投縣消防局先派遣地面人員挺進，並申請空勤直升機於今天上午吊掛成功，將林姓和邱姓2名女性患者護送下山送醫，化解一場虛驚。

南投縣消防局指出，於14日晚間近8時接獲報案，得知該4人登山隊從花蓮瑞穗入山，預計走南三段、18日由南投郡大林道下山，家住新北市的林姓女子因故與原隊伍脫離後，行經無雙山時遇到另一登山隊伍的黃姓山友協助，但至郡大林道48K因咳嗽、頭痛等高山症症狀加重，因此請求救援；消防局第三大隊隨即啟動救援機制，派遣信義分隊3名警義消徹夜前往救援。

未料今日上午6時14分，消防局再接獲南投縣邱姓山友報案，表示其獨攀南三段（行程規劃正巧與林女參加的登山隊相同），在丹大溪源營地因發燒、咳嗽及頭痛等高山症無法行進，請求救援；為爭取救援時效，消防局立即申請直昇機執行吊掛及接載勤務，於上午9時半分別將2名山友救出、9時45分降落於消防署竹山訓練中心後，由消防局救護車送醫治療。

消防局提醒，網路揪團登山常因彼此不熟悉且登山素質差異，易生脫隊迷路等意外，山友們務必建立團進團出的觀念；另獨攀危險性高，如發生意外時無人接應傷亡難測，易造成社會成本增加及搜救人員疲於奔命，萬一發生意外時可利用衛星電話或手機撥打119或112求救。