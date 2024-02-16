▲16歲少年跟媽吵架負氣離家「失聯7天」，所長一番話讓他淚灑警局。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

今年過年期間，鳳山分局接獲一名吳姓婦人報案，稱16歲兒子陳姓少年與自己吵架，佯稱要去學校練舞後，獨自外出搭乘捷運不知去向，整整失聯7天，只好報案求助。員警展開協尋後，在少年屏東友人家找到他，並將他帶回警局跟媽媽相見，最後少年哭著跟媽媽道歉，化解這場家庭紛爭。

吳婦與16歲兒子陳姓少年7日發生口角，隨後少年表示要去學校練舞，搭乘捷運後就一連失聯7天。因擔心兒子人身安全加上求助無門，吳婦14日心急如焚跑進鳳崗派出所報案，請求警方協助。

所長孫英哲立即與同仁調閱監視器畫面追查及實施網路協尋，發現陳姓少年與家住屏東市區的林姓友人互動熱絡，旋即派員前往林男住處實施查訪，果真於該址發現離家未歸的陳姓少年。

經員警安撫陳姓少年情緒後，將他帶返所內及通知母親到場。吳女對警方積極協尋負氣離家兒子助其返家團圓之善舉深表感謝，也承諾將加強親子間溝通方式，避免類似情事再生。

而所長也婉轉的告訴陳姓少年「有什麼多溝通，離家出走會讓愛你的人擔心和難過」，少年才收起負氣情緒哭著向母親道歉，讓派出所充滿了溫馨畫面。