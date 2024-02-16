開學了　埔里、草屯警分局啟動護童專案...同步宣導阻詐

▲埔里警分局於今天開學日啟動護童專案。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

春節和寒假結束，南投縣各國中、小學於今日起開學，為維持校園周邊交通順暢及師生上學安全，埔里警分局特別規劃「護童勤務」，針對轄區內校園周邊重要路口，增派警力維護交通安全及學生網路識詐宣導，提醒用路人重視校園交通安全，避免學生被網路詐騙，希望讓學校師生安心、學生家長放心。

據埔里警分局統計，目前有5種危害最高的網路詐欺態樣：假網路拍賣（購物）、投資詐欺、解除分期付款詐騙（ATM）、假愛情交友、假冒親友詐騙等，員警今天透過文宣品向學生家長進行宣導，並運用實際案例幫助建立正確觀念、提高識詐能力；分局長林威廷表示，警方將不定時至校園進行婦幼安全、犯罪預防宣導，並加強校園周邊巡守密度及提高見警率，杜絕校園發生危害，共同守護孩童安全，營造一個安全無虞、快樂學習的優質校園環境。

▲草屯警分局於今天開學日啟動護童專案。（圖／記者高堂堯翻攝）

草屯警分局今天也啟動「護童專案」，由各分駐（派出）所規劃警力，結合義交、導護志工等民力共同執行交通疏導，以維持學校周邊交通秩序，同時特別加強巡邏密度，盤查徘徊於校園周邊之可疑人士，提高見警率，以淨化校園周邊安全空間；員警執行該項勤務時，管制過往人車秩序，維護學童交通安全，親民、熱心的一面讓學生家長及老師於初結束春節年假開學日備感溫馨。

草屯警分局長劉千祥呼籲，學童上下課要結伴而行，遵守交通規則，切勿任意跨越馬路，不抄近路、不走暗巷，如遇可疑人士跟蹤或騷擾，應趕緊向鄰近商家或校方求救，並報警處理；另家長在接送學童時，應注意禮讓行人、學童，並且遵守交通規則，共創學童道路安全環境。