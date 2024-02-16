開學應援！3C筆電換新趁現在　精選Acer指定機款現省逾2萬

▲ACER TravelMate Spin P6 翻轉觸控筆電，高效能、輕巧好攜帶，原價46,900元，現在特價24,900元。（圖／樂天市場提供）

記者洪菱鞠／台北報導

寒假接近尾聲，國中小學生迎來開學日，緊接著大專院校學生也將展開新學期，開學季不只帶動書籍、書包、文具等相關用品買氣升溫，3C產品的銷售也不遑多讓，尤其是想採購筆電要趁現在，網購業者精選Acer、ASUS、微星、微軟等大牌筆電祭出限時優惠，最低48折起，指定款最多更可現省逾2萬，汰舊換新能夠省下不少荷包錢。

瞄準學生族群上課學習的3C需求，各大電子產品品牌紛紛推出促銷活動，東森購物網ETmall攜手ASUS強打折扣、贈品及組合優惠等各項好康，活動期間購買指定機型，並於官網登錄就送限量好禮，還可抽豪華郵輪環遊日本環遊雙人行，指定銀行刷卡最高享4,500刷卡金，讓學生們用便宜價格添購一台適合自己的電腦、手機或平板等學習工具。

蝦皮購物則與微軟、Acer、微星、ASUS等3C大牌祭最低5折起，即日起至3/31，微軟Surface Pro 9輕薄觸控平板筆電下殺最低31,888元，搭配「微軟學生或教職員專案」獨享95折優惠，再疊加2/18當天全站92折優惠券最高折5,000元，最低破盤只要27,870元就能帶回家；打報告必備的27吋ASUS電腦螢幕開學限定價只要5,980元。

應援大專院校開學潮，樂天市場集結不同規格的筆電、平板及鍵盤滑鼠等周邊商品，與神腦生活、三井3C等熱門3C品牌，祭出APP下單最高賺8%回饋、滿額現折、抽日本商務艙來回機票等優惠，準備好開學所需的同時，還能再享額外好康，其中精選主打如ACER TravelMate Spin P6翻轉觸控筆電，輕薄高效能，直接現省22,000元；MSI Thin GF63電競筆電搭配優惠購入現省7,000元。

此外，樂天市場從站上銷售發現，近期熱銷的筆電價格介於2～3萬元之間，規格以14、15吋最受歡迎，兼具高效能、輕薄便攜、可翻轉等功能的筆電相當受到消費者喜愛。

▲迎接開學季，網購業者打造「開學應援季」活動，3C筆電、手機、鍵盤、滑鼠等下殺促銷。（圖／PChome 24h購物提供）

隨著新學期到來，PChome 24h購物打造「開學應援季」活動，學生必備的筆電「開學大放送」專區最低48折起，同時觀察到站上開工前兩日（2/13-2/14）筆電銷量與去年相比成長約3成，進一步分析近年來開學季銷售數據則是發現，寒假後開學季的熱銷筆電價格呈現「M」型趨勢，即價格低於2萬元以下的低規機與高於4萬元以上的高規機，皆較中價位款熱銷。

在選購方面，對於需處理文書作業者，PChome 24h購物建議挑選輕薄好攜帶、電池續航力佳的機種；具有寫程式、繪圖設計、影音後製需求者，建議配備RTX3060系列以上獨立顯示卡、記憶體容量16GB以上、硬碟儲存空間512GB以上的電競或創作機種。另值得一提的是，疫情下的遠距教學模式，促使平板在校園的使用率提高，銷售數據也反應出18～24歲購買平板的佔比近16%，顯示現代學生在課堂上對於平板的依賴程度已不亞於筆電。