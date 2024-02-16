開學首日！花蓮警啟動護童專案　規劃疏導崗哨+巡邏熱點

▲花蓮警分局開學日積極落實護童專案。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2月16日是全國各級中、小學開學日，花蓮警察分局在轄內各校執行開學日安全維護勤務，積極落實護童專案，以確保學生們在返校的路上能夠安全無虞、交通順暢。

為了因應開學日交通堵塞的情況，花蓮分局提前規劃，充分調派警力於各級中、小學周邊以及交通要道加強交通疏導，特別針對學生上、下學路段進行重點管控，以預防交通事故的發生。

▲員警搭配導護人員執行交通指揮，巡邏警網協助疏導工作。

花蓮分局表示：根據往年經驗，上午7點到8點為家長接送學童最密集時段，現場亦容易發生交通壅塞情形。因此，花蓮分局在轄區各級中、小學均安排有員警搭配導護人員在路執行交通指揮，並編派巡邏警網兼任疏導工作。

本次護童專案勤務，花蓮分局共針對轄內各級學校規劃8處交通疏導崗哨及機動交通巡邏熱點，於學生上學尖峰時段加強交通疏導，以利家長順利接送學童，花蓮分局長黃壬鍵也率同派出所同仁到明廉國小和校長方智明一同進行護童任務，並由偵查隊同仁對學生、家長進行犯罪預防宣導。

花蓮分局將持續配合轄內各級學校加強門禁管制，同時針對未設守衛安全人員之學校園區，加強早晨、中午、黃昏及深夜的巡邏勤務，配合學校需求協助校園安全維護。