　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

開學首日！花蓮警啟動護童專案　規劃疏導崗哨+巡邏熱點

▲花蓮警分局開學日積極落實護童專案。（圖／花蓮警分局提供，下同）

▲花蓮警分局開學日積極落實護童專案。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2月16日是全國各級中、小學開學日，花蓮警察分局在轄內各校執行開學日安全維護勤務，積極落實護童專案，以確保學生們在返校的路上能夠安全無虞、交通順暢。

為了因應開學日交通堵塞的情況，花蓮分局提前規劃，充分調派警力於各級中、小學周邊以及交通要道加強交通疏導，特別針對學生上、下學路段進行重點管控，以預防交通事故的發生。

▲花蓮警分局開學日積極落實護童專案。（圖／花蓮警分局提供，下同）

▲員警搭配導護人員執行交通指揮，巡邏警網協助疏導工作。

花蓮分局表示：根據往年經驗，上午7點到8點為家長接送學童最密集時段，現場亦容易發生交通壅塞情形。因此，花蓮分局在轄區各級中、小學均安排有員警搭配導護人員在路執行交通指揮，並編派巡邏警網兼任疏導工作。

▲花蓮警分局開學日積極落實護童專案。（圖／花蓮警分局提供，下同）

本次護童專案勤務，花蓮分局共針對轄內各級學校規劃8處交通疏導崗哨及機動交通巡邏熱點，於學生上學尖峰時段加強交通疏導，以利家長順利接送學童，花蓮分局長黃壬鍵也率同派出所同仁到明廉國小和校長方智明一同進行護童任務，並由偵查隊同仁對學生、家長進行犯罪預防宣導。

花蓮分局將持續配合轄內各級學校加強門禁管制，同時針對未設守衛安全人員之學校園區，加強早晨、中午、黃昏及深夜的巡邏勤務，配合學校需求協助校園安全維護。

ET快訊
快訊／女騎士與化學槽罐車對撞　血流滿地亡
台灣、印度移工合作備忘錄簽了！
年代旅遊欠債千萬！馬爾地夫飯店也受害　向旅客討錢
快訊／韓國瑜拒協商打臉國民黨？ 　傅崐萁回應了
大叔激戰11歲女童4次沒戴套！　第1發就懷孕
年代旅遊16人下午仍飛富國島　全數改自由行
「蚵仔吃到飽」13人食物中毒！　停業3天
李多慧也要離開樂天？　球團回應了
晚安小雞擬拍「強姦摘器官」假影片　網狂罵：判2年太輕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投縣特殊境遇家庭扶助7措施　1月提撥208萬助單親弱勢家庭

布袋警攜手跑者YT宣導反詐騙　「高投資獲利」一定是詐騙

開學第1天！嘉義市警大白熊現身　守護學童婦幼安全

南消二大踏勘南化宗教場所　祈求人人龍平安

台30線南安路段施工　2 ／26至3 ／15 日間單線雙向機動管制

中埔警攜手鄉公所　開學日護童勤務守護校園安全

4人因案解職1人意外死亡　宜蘭3月進行5村里長補選

朴子警開學日護童專案　同步宣導反詐騙

2024台灣燈會在台南　安平燈區空中展演還有8場次別錯過

昔單月來客30萬！中科購物廣場成廢墟　民代籲台糖、市府負責

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

台版「非常律師」陳俊翰離世　被罕病纏身：限制不了我的夢

網紅「阿鬧」疑是小雞共犯　跪地被上銬！恐在當地受刑

被丟包富國島還多付720美金　品保怒斥年代旅遊：匪夷所思

《換乘3》輝鉉「拿前任送的禮物分大家」　惠媛崩潰爆哭：太壞了！為什麼帶我來！

南投縣特殊境遇家庭扶助7措施　1月提撥208萬助單親弱勢家庭

布袋警攜手跑者YT宣導反詐騙　「高投資獲利」一定是詐騙

開學第1天！嘉義市警大白熊現身　守護學童婦幼安全

南消二大踏勘南化宗教場所　祈求人人龍平安

台30線南安路段施工　2 ／26至3 ／15 日間單線雙向機動管制

中埔警攜手鄉公所　開學日護童勤務守護校園安全

4人因案解職1人意外死亡　宜蘭3月進行5村里長補選

朴子警開學日護童專案　同步宣導反詐騙

2024台灣燈會在台南　安平燈區空中展演還有8場次別錯過

昔單月來客30萬！中科購物廣場成廢墟　民代籲台糖、市府負責

帛琉曝陸金援挖邦交手段　綠黨團舉例：宏都拉斯未蒙其利、先受其害

超商獨家！「湯姆貓與傑利鼠」限量周邊來了　50公分存錢筒、筆袋超Q

台灣、印度移工MOU完成簽署　勞動部：程序進行中

預告晚安小雞下場！前主播蔡明里揭記者會「荒謬」：以為是整人單元

桃猿藍震威苦熬2年轉正職感謝陳瑞振　「沒有他就沒有現在的我」

快訊／貢寮台2線死亡車禍！女騎士與化學槽罐車對撞　血流滿地亡

世青滑冰錦標賽228熱烈展開！日、韓新生代滑冰女神華麗登「台」

年代旅遊停業3個月！欠債沒解決停業再延長　不退費最重可撤照

手提「妻頭顱」上街遊蕩！印度男失控嗆聲路人　驚悚畫面曝

《沉默之丘2》執行長吐槽KONAMI　預告片亂做「不符遊戲內容」

水豚泡湯耐久大賽療癒登場　10歲老將爽泡近3小時奪冠！

地方熱門新聞

16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡不賣了

《龍的傳人》爆紅粉絲都來「萬里長城」追星朝聖

中科購物廣場成廢墟　民代籲台糖市府負責

十多年未返鄉迷途求救員警

美和科大參加世界巧克力大賽　獲1金4銀1銅

開學了！南警總動員貼心護童

新北警啟動護童勤務　加強違規學幼童車稽查

後壁消防分隊前進蘭花園區提升員工緊急應變能力

花蓮天生魅力無限　質感觀光吸引世界目光

台南燈節、燈區與古蹟景點湧入近280萬人次

埔里森林逐燈祭2／17日登場

花蓮初二住房率九成　太魯閣國家公園遊客最多

不用人擠人！高雄走春「8處小眾景點」

淡水天元宮遊賞夜櫻　新北2區櫻花接力綻放

更多熱門

相關新聞

護童專案開跑　台東警與學校合作保護學童安全

護童專案開跑　台東警與學校合作保護學童安全

16日為新學期各級學校開學日，台東縣警察局台東分局員警偕同導護老師及學校志工在國小維護學童上、下學安全，強化路口交通疏導，並結合分局交通組、偵查隊及家防官實施交通安全、反詐騙及婦幼安全宣導，讓學童在開學日就感受到寓教於樂，好不熱鬧。

南投縣信義、南投分局同步護童上下學

南投縣信義、南投分局同步護童上下學

小孩收假症候群　醫曝「倒數321」秘訣

小孩收假症候群　醫曝「倒數321」秘訣

國小童書包5公斤！台北市砸12億改造教室置物櫃

國小童書包5公斤！台北市砸12億改造教室置物櫃

開學了！南警總動員貼心護童

開學了！南警總動員貼心護童

關鍵字：

開學首日護童專案疏導崗哨巡邏熱點

讀者迴響

熱門新聞

慈妹被KID抱走「掉出車頭燈」疑走光

快訊／晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨判刑2年

柬埔寨不保護嫌犯！　「晚安小雞」本名公開了

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

20萬粉「女高中生」業配Bra　慘被退學

晚安小雞為何帶鬼娃？西港省長曝靈異劇本

開賣不到15天！　蘋果新產品爆退貨潮

女書記身材太好！　地院審判長強行吸吮

火鍋店將兩日「161萬元」營收全發給員工

晚安小雞團隊遭起底！老婆老闆恐都是共犯

高中同學突送驚喜禮物？男遭判11年

「雨水」到！好運3招、3生肖轉運

高雄行人遭騎士猛撞　頭部四肢重傷亡

阿鬧3年前曾闖禍　闖廢棄眷村直播「男女野戰」被判拘

鋒面即將抵達！今晚北東有雨　氣溫「急降12度」時間曝

更多

最夯影音

更多
晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」
21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面