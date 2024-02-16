地瓜控快看！盤點超商「7款地瓜美食」　最低下殺買1送1爽吃

▲7-11推薦7款必吃地瓜商品以及年後輕食菜單。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

迎接即將到來的世界地瓜日（2月22日），就有超商不藏私推薦「必吃7款地瓜商品」，包含限量現蒸紫心地瓜、蜜糖地瓜、紫薯地瓜麵包等，最低可享買1送1爽吃；另外，農曆年後大家的體重一定直線上升，超商也同步推薦一系列輕食菜單，讓大家可以吃得均衡低負擔。

7-11推薦7款必吃地瓜商品並推出一系列優惠，7-11熱食自助區「現蒸地瓜」除了既有販售「台農57號地瓜」之外，即日起更於北部地區1800間門市開賣限量「紫心地瓜」，2月21日至3月19日搭配精品咖啡一起買還能省20元，另外，超人氣「冰烤地瓜」、「地瓜高纖軟歐」也都可享搭精品咖啡省20元折扣。

▲左為限量「紫心地瓜」，右為「台農57號地瓜」，現蒸熱熱吃超療癒，2月21日起搭配精品咖啡一起買還能省20元。

▲「優菓甜坊黑糖地瓜蜜芋湯」又甜又香。



這次還有新品「優菓甜坊黑糖地瓜蜜芋湯」，選用台農57號黃地瓜、66號紅地瓜及檳榔心芋頭，再加入黑糖與桂圓一同熬製，冰涼或加熱喝都美味；韓國超流行的擬真麵包「紫薯地瓜麵包」，現在也於7-11 300間聖娜複合店限定販售，軟綿奶油地瓜內餡香甜綿密；7-11冷凍明星商品「7PREMIUM蜜糖地瓜」自開賣就好評不斷，使用日本地瓜切成條狀，油炸後裹上麥芽糖冷凍，能嚐到外皮脆口、地瓜綿密香甜的口感，2月21日至2月25日還可享買1送1。

▲一顆一顆手工揉捏擬真的「紫薯地瓜麵包」，選用南投「台57號黃金地瓜」製作軟綿奶油地瓜內餡。



▲超人氣「7PREMIUM蜜糖地瓜」自2月21日至2月25日可享買1送1。



另外，想必大家在春節假期都大魚大肉，7-11也同步推薦輕食菜單，推薦品項有「溫沙拉」、「藜麥毛豆烤雞輕蔬餐盒」等，而7-11自有品牌「天素地蔬」下周更要開賣不含葷食成分的「輕滷時蔬」，以及超商通路首款添加高蛋白粉的麵包「蛋白力量－白醬燻雞」，口感Q彈扎實，濃郁奶油香和燻雞的煙燻香氣內餡帶來豐富層次的美味；2月下旬還將推出單片包裝的「晨光高纖生吐司」，採用細膩的低溫熟成生湯種工法，搭配燕麥、黑麥等豐富多穀物，並以黑糖及蜂蜜提味，口感柔軟濕潤、嚼出自然甘甜香的質感生吐司。

▲麥當勞歡樂送祭出加1元多1件優惠。（示意圖／麥當勞提供）

若是現在還想放縱自己狂吃，那就絕對不能錯過麥當勞優惠！麥當勞即日起至3月26日限時祭出「6大品項加1元多1件」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐並輸入優惠碼「1FOR1」，即可享有「6塊麥克雞塊」、「大薯」、「OREO冰炫風」、「金黃地瓜條」、「經典美式咖啡（冰）」及「經典美式咖啡（熱）」任選「同品項加1元多吃1件」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。