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終於等到了！超商咖啡「買1送1」爽喝　限時快買

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富門市推出「大杯特濃美式買1送1」優惠，即日起至2月18日限定。（圖／萊爾富提供）

記者周姈姈／綜合報導

才剛放完春節連假，這周六（2月17日）馬上就要補班補課，為了讓大家打起精神，就有超商特別推出「大杯特濃美式買1送1」，還有指定營養品買1送1、指定巧克力第2件20元等一系列優惠，可要把握便宜衝超商買了。

萊爾富門市推出開工補班一系列優惠，即日起至2月18日止，品項有「大杯特濃美式買1送1」、「葡萄王指定營養品任選買1送1」、「奇動能量飲235ml熱帶百香果風味買1送1」、「明治Meltykiss牛奶巧克力（條裝）第2件20元」、「野菜生活100%蔬果汁375ml任選2件66元」、「紅牛能量飲料250ml原味／無糖／火龍果風味任選2件89元」。

另外，萊爾富門市超值購與Hi-Life VIP APP整買零取還有「咖啡買20送20」優惠，即日起至2月28日止，Hi Café大杯特濃美式／特濃拿鐵可享「同品項買20送20」，最多直接現省1300元，可跨店取、分次領還能轉贈親友。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲此圖為7-11 CITY CAFE、CITY TEA OPEN將龍年杯，即日起至2月20日才有的限定杯款。（圖／7-11提供）

7-11門市即日起至2月20日止推出「CITY系列大杯以上任選第2杯半價」優惠，品項包含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL珍珠、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡及氮氣系列飲品。

7-11 OPENPOINT行動隨時取則有「CITY開工龍好運」優惠，即日起至2月20日止，品項有「CITY CAFE特大美式買8送8」、「CITY CAFE特大拿鐵買5送2 」，以上活動期間每日各限量2萬組；同步還有「CITY CAFE風味系列指定冰飲(皇家伯爵/抹茶/焙烤榛果/太妃焦糖/脆酷摩卡/可可歐蕾)任4杯168元」、「CITY PRIMA中杯精品美式3杯168元」、「CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡任3杯168元」、「CITY TEA青梅冰茶/優格好多青任4杯168元」，以上各限量5萬組。

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