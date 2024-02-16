補班日衝了！　超商「現烤葡式千層蛋塔買1送1」限時1天吃

▲超商人氣葡式千層蛋塔限時1天買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

補班日不憂鬱！有超商特意於門市祭出限時1天「指定現烤點心買1送1」，爽吃超人氣葡式千層蛋塔只要半價，2月17日限定1天搶，數量有限、售完為止；加碼至2月18日前還有「3大咖啡飲品買1送1」優惠，通通不能放過。

全家於補班日（2月17日）推出SOHOT炎選現烤點心超人氣「葡式千層蛋塔買1送1」優惠，數量有限、售完為止，可於APP地圖趣「限店美食瘋」查詢有販售店舖；至2月18日前全門市還有「Let’s Café大杯單品美式」、「大杯單品拿鐵」、及「厚濃靜岡抹茶拿鐵」可享「同品項買1送1」優惠，提醒不可寄杯，補班日把握機會開吃、開喝一波。

▲7-11祭出限時咖啡飲品組合優惠快搶。

另，7-11 OPENPOINT行動隨時取至2月20日前也祭出CITY CAFE特大美式買8送8、CITY CAFE特大拿鐵買5送2 ，期間每日各限量2萬組；加碼還有CITY CAFE風味系列指定冰飲（皇家伯爵／抹茶／焙烤榛果／太妃焦糖／脆酷摩卡／可可歐蕾）任4杯168元、CITY PRIMA中杯精品美式3杯168元、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任3杯168元、CITY TEA青梅冰茶／優格好多青任4杯168元等組合優惠，以上各限量5萬組。