高雄女監「家」倍溫馨　助酒駕單親五寶媽改善家庭

▲高雄女監發現小惠家中困境，主動連繫訪視並協助解決問題。（圖／矯正署提供）

記者吳銘峯／台北報導

高雄女監收容人小惠（化名）為育有5名小孩的單親媽媽，因承受壓力而經常喝酒解壓，最後酒駕入監。她入監後家庭隨即出現問題，高雄女監也啟動橫向連結，與臺灣更生保護會高雄分會、高雄市政府社會局等單位，共同協助照顧小惠的家庭，幫助她們度過難關。

小惠獨力撫養了5個都還在就學中的孩子，其中2人還是要全心照顧、有早期療育需求的中度身心障礙兒童。這幾年，小惠靠著政府每個月低收入戶生活補助、身心障礙生活津貼以及長子跟長女的打工收入，算是勉強維持一家人的生計。但長期累積下來的種種壓力，小惠還是會有軟弱無力的時候，而這些無助的情緒是她很難對孩子們訴說的，甚至是她還必須在孩子面前表現得更堅強與勇敢。於是喝酒便成為了小惠處理自己情緒的主要方法，直到發生酒後騎車裁罰入監，小惠的家庭壓力鍋終於爆炸。

高雄女子監獄透過入監資料調查、資源盤點與網絡單位協力方式，發現小惠家庭的問題，隨即啟動橫向連結機制，邀集財團法人臺灣更生保護會高雄分會、高雄市政府社會局等單位，了解小惠家庭使用社區及社會福利資源情形，並一起討論小惠家庭所面臨的問題與需求。

高雄女監首先運用監內善心捐款給予8000元經濟扶助，並提供監方創新援助家庭計畫關懷惜食劵，讓小惠的家屬可於接見時向作業科領取當日作業技訓產品等與家人分享，也傳達監方對收容人家庭的關懷。

另外高雄女監也著重如何協助小惠出監後善用多餘時間外出工作、增加家庭收入、降低家庭危機，還有小惠長期未被看見的照顧壓力，則是幫助這個家庭能夠朝茁壯發展，具備自我照顧能力的最終目標。因此高雄女監除了持續與社會局合作協助外，同時轉介小惠家庭使用更生保護會高雄分會的「家庭支持服務方案」，讓這個家能夠有長期的扶助資源可以使用，在社政單位退出家庭關懷後能夠接棒服務，幫助小惠處理出監後的生涯規劃及心理照護問題。

「家庭」，一直是收容人復歸社會最強而有力的後盾，所以家庭一但因為收容人入監出現困難，若未及時給予適當處置，便可能為收容人家庭埋下更多的犯罪因子。因此，高雄女子監獄希望藉由攜手各界共同援助關懷的方式，一起幫助收容人家庭即時獲得資源，不僅降低收容人對家庭的牽掛、能夠安心服刑，同時藉著社會關懷的力量，引導收容人好好面對錯誤，讓她們產生更多動力來改掉惡習，最終讓家庭能成為收容人最溫馨的避風港。

▼小惠的兒女到高雄女監探視時，能領取監方提供的惜食券。（圖／矯正署提供）