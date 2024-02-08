基隆市府有愛春節不打烊　啟動救助機制安心過好年

▲基隆市府春節期間愛心食物銀行關懷包。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府秉持有愛城市照顧弱勢的精神，特別在春節期間由社會處與各區公所分別備有輪值人員，針對有臨時有社會救助需求的民眾，即時提供訪談評估及核發救助資源等機制，使有需要幫忙的民眾獲得協助安心過好年。

基隆市府社會處表示，為了照顧每一位有需要的民眾，在春節期間與各區公所均有值班人員，避免臨時有社會救助需求的民眾無處求助，另外也備妥急難救助備用金，以供春節緊急關懷救助金（急難救助、急難紓困、杜萬全急難救助等）核發，除了經濟協助外，也針對有物資需求民眾備妥愛心實物銀行物資「春節愛心關懷包」，由值班人員來協助民眾完成申領手續。

另外，社會處針對無家者春節期間安置通報案件，也由值班人員協助進行評估並提供安置服務，而未受安置的無家者，社會處也設有熱食站（基隆市全家超商鑫港店，地址：本市中正區中正路18號），於春節期間提供無家者每日三餐餐食服務。

社會處長楊玉欣表示，市府長期以來都非常重視弱勢民眾的需求，因此在春節期間準備各式救助資源來協助民眾不同的突發狀況，並再次呼籲市府春節設有輪值人員，若民眾遭逢急難事由可撥打1957社會福利諮詢專線、1999市民服務專線，同時也邀請大家一同加入關懷弱勢的行列，與市府、各區公所或里鄰系統聯絡，以提供相關社會救助協助。