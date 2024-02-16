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大陸 大陸焦點 特派現場

豪氣老闆！提早來公司開工就「獎勵1萬3」　7成員工都來了

▲▼獎勵員工3000元。（圖／極目新聞）

▲發放紅包現場。（圖／極目新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸春節假期休至17日，浙江一家公司為鼓勵老員工提早開工，發放3000元（人民幣，下同，約新台幣1.3萬元）的新年獎勵。負責人介紹，為了趕訂單，這是他們第二年採取這種獎勵模式，目前已有近7成員工就位。

綜合陸媒報導，位於金華市武義縣的浙江螞蟻盒子家居用品有限公司15日開工，當天現場彩帶紛飛，190多名來自外省的員工提前到位，開啟了新一年的工作。

▲▼獎勵員工3000元。（圖／極目新聞）

▲開工儀式現場。（圖／極目新聞）

據瞭解，上述公司是一家從事立方體儲物、立方體衣櫃、展示箱等產品研發、銷售和服務的企業。開工儀式結束後，企業負責人手提一大袋紅包，逐一給員工們發放。

該公司總經理今（16）日上午指出，除了內銷，他們目前也在拓展海外市場，外貿增長量很快，為了趕訂單，公司在今年春節前就決定正月初六提前開工，對準時到位的老員工將獎勵3000元，按照慣例，開工當天給一個開工紅包，剩下的會在3月薪資中統一發放。

該經理表示，這是他們第二年採取這種獎勵措施，除此以外，若老員工能夠帶來穩定的新員工，也會獲得一定金額的獎勵。

該企業一名員工介紹，他們大多來自雲南、貴州，早在農曆正月初四、初五，就已經有人回到浙江等待著開工。

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