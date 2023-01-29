開工紅包要收好！　命理師親授「錢滾錢妙招」：元宵後再花掉

▲員工們的開工小確幸，就是領到老闆或主管發放的開工紅包，也象徵新的一年大吉大利。（圖／記者劉維榛攝）

記者陳怡靜／綜合報導

長達10天的新年假期結束，明（30）天就是開工日，許多公司行號會發放開工紅包，給員工們討個吉利，不過紅包千萬別急著花掉！民俗專家曝光開工紅包最佳使用時機在「元宵節後」，祝福大家新的一年財源廣進，小錢滾成大錢！

命理老師柯柏成在臉書發文表示，各行各業通常在開工拜拜後，會發放開工紅包，袋內的金額多寡不是重點，「但是建議至少要留置過完元宵再取用，空的紅包袋可以用以下方法繼續留置催運一直到來年除夕前再回收。」

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至於空的紅包袋千萬別亂丟，柯柏成建議，可以在紅包袋外寫上公司的文化精神，或是老闆和上司的激勵格言，如果都沒有的話，也可以寫一段鞭策自己的事業格言。想偷懶的話，也能在紅包袋上寫上名字就好，但效果會有落差。

柯柏成接著說，紅包袋可以放置在辦公桌的桌墊下或是電話機下，「因此法不可招搖，所以在這種很多人往來場所使用的時候，需要完全遮蓋。」他也說，不小心被別人看到也無需介意，只要重新放好即可，若是找不到合適的空間，放在辦公桌的抽屜也沒問題。

▲柯柏成建議，可在紅包袋寫下公司文化精神或激勵格言，壓在桌墊下效果加倍。（圖／記者林懿捷攝）

最後他也建議，如果上班場所不方便，也能放在家中的書桌，或是床頭櫃上右前方，「如果以上條件都不具備，則將收到的開工紅包放置於自己枕頭底下枕頭套裡，亦是催旺一整年財運的方法。」

此外，民俗專家廖大乙則認為，大多數的老闆財氣佳，要把老闆的財氣留下，建議將紅包放到冬至過後，放入隨身攜帶的皮夾或錢包，捐給慈善機構或是到廟宇添香油錢。