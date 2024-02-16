旺角揹名牌女怒罵清潔工　路人「參戰」對嗆影片瘋傳：太離譜！

▲對嗆影片片段 。（圖／翻攝自臉書社團）

文 ／香港01

職業無分貴賤！香港網路近日瘋傳1段「女子圍罵清潔工」影片，指旺角有2名揹名牌袋鄉音女子，因不滿清潔工換垃圾桶時碰到她們，於是當街責罵清潔工，斥責「1句不好意思都沒有」、「快點做清潔工啦！」等。附近男途人不齒2女所為，一同責罵2女，「妳看不起人家啊？」、「做清潔工不X行啊？」。最終2女在途人圍攻下掉頭離開，但仍不時回頭離遠「開火」。

影片引來網民熱議，紛紛批評2女行為，「真正狗眼看人低！」、「職業無分貴賤, 人格有分高低」、「這次支持這些大叔，清潔姐姐靠努力為生，值得尊重」、「懂得尊重别人的人才值得被尊重」。

網上流傳影片長約5分鐘，地點在旺角通菜街。影片一開始就見到，站在垃圾桶附近、揹着YSL（SAINT LAURENT）名牌袋的鄉音女子正在怒視女清潔工，這時有大叔看不過眼喝斥她，女子即怒吼「什麼事啊！」，旁邊揹着COACH手袋的鄉音女子亦反嗆大叔「你不知道什麼情況！」。

大叔繼續指摘她們「欺負老人家」、「欺負1個清潔工人」，女子怒斥「你走開！你走開可不可以！太離譜了吧！」，又指清潔工「1句不好意思都沒有」。

這時清潔工解釋自己想換垃圾桶，但2名女子站在垃圾桶旁沒有讓開，唯有大聲叫她們，「我就大聲（叫她們）囉」，女子則解釋聽不到清潔工說話。清潔工又稱被2女打，2女否認，明言「報警！報就報！」。

雙方僵持不下，清潔工反問「我又沒有做錯，妳為什麼罵我」，也有男路人加入幫清潔工，女子即揶揄「快點做清潔工啦！真的是」。此言一出引來更多男路人圍攻，爆粗批評「妳可以這樣講話的嗎？做清潔工不可以啊？你X X啊？不可以做清潔工啊？」、「人家做什麼工作關你什麼事」、「妳看不起人家啊？」。

女子不甘示弱反駁「你現在是不是要罵人啊？是不是要罵？」，並強調自己沒有看不起清潔工，「我哪有看不起？」，同時拿出手機拍攝情況。

被男路人圍攻下，2女子在同行男子勸說下掉頭離開，但仍不時回頭離遠「開火」，男路人則表示「是不是清潔得罪妳？」、「掂到（被觸碰）好閒的事，X你老X 真的是」。

網民看過影片紛紛批評2女行為離譜，「真正狗眼看人低！」、「這些勇士阿叔幹得好！X得好！」、「不明白要罵人做什麼職業是否有病？如果沒有清潔工人街道會變成什麼樣子，對這些歧視不用介意，因為這些人是無教養及修養」、「職業無分貴賤，人格有分高低」、「這次支持這些大叔，清潔姐姐靠努力為生，值得尊重」、「懂得尊重别人的人才值得被尊重」。也有網民為清潔工打氣，「做清潔工人真是辛苦」、「清潔姐姐、我支持您」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】