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社會 社會焦點 保障人權

清潔工談判大亂鬥！他彈簧刀「猛刺動脈、心臟」奪2命　殺人罪起訴

▲▼大同區砍人。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市政府大同區公所清潔隊清潔工互殺釀2死1傷。（資料圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧、戴若涵／台北報導

台北市環保局清潔隊建成分隊2023年11月發生殺人事件！一名高姓雇員認為自己經常遭王姓雇員欺負，便撂人找王男談判，孰料，雙方一言不合便打了起來，高男持刀棍攻擊王男，遭王男反擊身亡，士林地檢署偵結，依照殺人罪將王男起訴。

根據檢方調查，王男與高男為兒時玩伴，2人同在台北市政府大同區公所清潔隊擔任清潔工，雙方在工作期間發生爭吵，高男2023年11月16日凌晨3時許將王男約出來談判，同時找來廖男、李男等人助陣，3人預藏2把水果刀、1支警棍、1支小鋁棒準備幹架。

▲▼ 大同區殺人王0明 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲王男住院18天後出院遭收押。（資料圖／記者黃宥寧攝）

雙方碰面不久，便發生口角及肢體衝突，王男也拿出預藏的折疊刀砍殺高、廖2人，高男左側胸部受有2處刺入傷，心臟遭刺傷，左肩胛、左手臂、左膝等處受有刺傷；廖男則是外側臀部、左大腿受有2處刀傷，傷及動脈、靜脈。

高男、廖男2人均大量出血，經緊急送醫搶救過後，仍不幸於同日凌晨5時49分、6時05分宣告不治。同樣渾身是傷的王男經住院18天後於2023年12月4日出院，並遭警方拘提移送士林地檢署，法院裁定收押。士檢偵結，依照殺人罪將王男起訴。

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