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社會 社會焦點 保障人權

清潔工欠3萬健保費「月入2萬要養3孩子」　桃園分署不催稅先送暖

▲桃園市中壢區岳姓男子因獨力扶養一家五口，無力繳交健保費、勞保費用3萬8千餘元，遭法務部執行署桃園分署強制執行，分署人員查明現況除採放寬執行措施，並致贈尿布、生活用品與慰問金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區岳姓男子因獨力扶養一家五口，無力繳交健保費、勞保費用3萬8千餘元，遭法務部執行署桃園分署強制執行，分署人員查明現況除採放寬執行措施，並致贈尿布、生活用品與慰問金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區岳姓男子因積欠健保、勞保費合計3萬8109元，遭移送桃園分署強制執行，分署人員8月底執行過程發現，岳姓男子從事清潔工，薪資所得除支付房租外，還要扶養家中包括妻子與3名稚齡子女，實在無能力支付。分署人員日前啟動轉介桃園市社會局與家扶基金協助，分署愛心社人員也登門致贈尿布、生活日用品與慰問金等救急，至於強制執行部分則採寬緩執行，以減輕岳男經濟壓力。

桃園分署指出，中壢區40歲的岳姓男子因積欠健保費、勞保費合計3萬8千餘餘元遲未繳付，遭主管機關移送桃園分署強制執行，分署人員依法執行岳姓男子於金融機構之存款，岳男隨即來電解釋，他從事清潔工，家庭經濟狀況欠佳，每月薪資除支付房租外，還有3個稚齡幼子要撫養。

執行人員主動詢問發現，岳男與太太均從事清潔工作，薪水每月僅2萬餘元，8月初第三個小孩剛出生，太太坐月子無法工作，岳男需常常請假照顧妻小，原本不充裕家庭狀況，又逢新生兒出生猶如雪上加霜，岳男一家正需用錢。

▲桃園分署愛心社人員日前至中壢區岳姓男子住處訪視，並致贈尿布等生活用品與慰問金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園分署愛心社人員日前至中壢區岳姓男子住處訪視，並致贈尿布等生活用品與慰問金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

分署執行人員考量岳男家庭經濟狀況，除採寬緩執行積欠費用外，並轉介桃園市社會局、家扶基金會提供協助，同仁於日前至岳男住家訪視，致贈尿布等民生用品與慰問金，以表桃園分署關懷之意，協助岳男一家暫度難關，岳男則連連稱謝，感謝桃園分署及時送暖協助。

桃園分署強調，在執行個案過程中，若遇弱勢義務人，除採取寬緩執行措施外，亦將視個案狀況透過轉介通報機制，例如通報縣市政府相關單位，轉介社福機構，結合公部門與民間資源，給予義務人必要之協助。

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