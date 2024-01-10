他當清潔工月賺5萬1「有年終又準時下班」！全場驚呆　

▲原PO擔任清潔工，正職、兼職又接案月薪破5萬元！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

日前一位19歲男網友自曝沒學歷，考上清潔隊又去早餐店兼職，以及勤跑外送，月薪破9萬元！無獨有偶，一名年輕男網友也透露，白天擔任清潔工，晚上去自助餐店兼職，假日會接居家清潔，每月能賺5萬1400元，還有1.5個月年終，自認「勞力工作其實賺蠻多的！」

一名男網友在Dcard表示，他目前在南部某公家機關擔任清潔工，月薪3萬1500元，早8晚5非常準時下班，不過原PO下班也沒閒著，繼續到附近的自助餐兼職，從5點半上到8點，月薪有9900元。

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不僅如此，原PO假日也沒在家耍廢，積極接居家清潔打掃，每月能多賺1萬元。加總上述收入，原PO自豪直呼「年輕人月薪51400元還可以吧？」且公家機關駐點還有年終1.5個月，「勞力工作其實賺蠻多的！」

文章曝光後，網友紛紛驚嘆，「很棒喔！比那些每天唉聲嘆氣說社會不公平、政府無能的人強太多了！不知道你是否有經濟上的壓力（養家、房貸之類的）才這麼拚？總之，兼這麼多工作，要注意身體健康喔」、「比一堆在那邊哭肚子餓的人好多了，肯努力很棒」。

除了身體要顧，也有網友熱心建議，「每個人起跑點不一樣，記得要投資自己，不能一直用勞力賺錢」、「兼職的部分，應該要以高時薪的副業或是有發展性的副業為主」、「年輕的時候可以這樣幹，等年紀到了+體力不行很難這麼硬，現在賺得錢要好好做規劃，免得辛苦白費」。