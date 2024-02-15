陳俊翰最後貼文「人生成就解鎖」奮鬥40年謝幕　眾人湧入悼念

記者閔文昱／綜合報導

中央研究院法律學研究所博士後研究學者、民進黨不分區被提名人陳俊翰於春節期間離世，享年40歲。事實上，他在今年一月總統大選前，還在在母親的陪同下出席凱道造勢晚會，當時他還發文表示「人生成就解鎖」，不料該篇貼文卻成了他最後發文，令各界惋惜不已。

▲民進黨不分區立委被提名人、罕病律師陳俊翰。（圖／記者湯興漢攝）

陳俊翰1月12日在臉書轉發民進黨貼文，並寫道「人生成就解鎖，第一次參與大型造勢，雖然氣溫很低，看著台下爆滿熱情支持的群眾，內心感到滿滿的溫暖和力量。」

如今陳俊翰傳出離世，不少網友也紛紛到貼文下方表達哀悼與不捨，表示「謝謝台灣曾經有你，望你一路走好」、「陳律師的精神會一直都在！辛苦了～天國好好休息」、「辛苦了，一路走好」、「謝謝您為台灣貢獻了力量！您的名字將永恆不滅」、「生命勇者一路好走」。

民進黨中央15日發佈新聞稿指出，陳俊翰律師因疑似感冒引起併發症，2/10前往台大醫院新竹分院急診，雖經醫護人員極力搶救，仍於2/11凌晨不幸逝世，我們聞訊感到無比震驚與悲傷。俊翰的家人低調辦理後事，年節期間未對外公布。今日委由民進黨黨中央代為發布消息，感謝各界關心，也請給家屬空間處理相關事宜。