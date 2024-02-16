　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱學恒猥褻案今傳陳布朗作證　鍾沛君：這次一家三口並肩作戰

▲▼名嘴朱學恒性侵案北院開庭 鍾沛君出庭作證。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

名嘴朱學恒被控酒後強吻北市議員鍾沛君，但朱否認犯罪，檢方依強制猥褻罪嫌起訴。台北地院16日上午9時30分開庭，傳喚鍾的丈夫陳布朗出庭作證；鍾沛君上午在臉書說，今天，她先生要為她上戰場，再次正面對上朱學恒，「天亮後，又要再度開庭，這次，我們一家三口，並肩作戰」。

針對開庭，鍾沛君說，先生安慰她，出庭就當作是協助朱還原記憶，「或者他不是記憶的問題，而是羞恥心」。鍾說，曾經，她在第一時間沒有選擇告訴當時還是男友的先生，因爲光是回想那個不堪片段就讓她難受得幾乎窒息，「我無法想像從此他一看到我，就得被迫想起朱學恒的嘴臉；我更憂懼本就細膩敏銳的他，會和我一樣被折騰得夜夜難以入眠。但終究，我承受不了這件事橫亙在我們本來透明如水的關係中」。

鍾沛君說，在她開口之後，先生理智而明快的列出處理方式，由他出面、律師見證朱學恒在律師事務所一字一句寫下切結書，爲了「未經同意，違背鍾沛君之意願及信任主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」道歉，切結「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬」。

鍾沛君表示，如同大家所見，朱學恒宛如失憶的矢口否認、一路狡賴，這段艱難的日子裡，除了尋求專業心理諮商讓自己不至崩潰，旁人不知道的是，先生不只面對朱學恒，更一次次的爲我撐起了傘，擋住各種突如其來的大雨。當朋友媽媽當眾用「那個『被強吻』議員的先生」稱呼他，當網路上各種惡毒評論、悖於事實的政治陰謀論四起，沒有先生冷靜而堅定的守護，我無法在法庭上一次次把事情說清。天亮後，又要再度開庭，這次，我們一家三口，並肩作戰。

ET快訊
他轟阿鬧「比晚安小雞還爛」　PTT狂酸：台灣陋習
滴妹「倒出超巨半球」摟抱西裝男！　2天後揭身分：驚不驚喜
快訊／韓國瑜打臉國民黨團！　「程序考量未便召集朝野協商」
台南水門被「人形異物」卡住　撈上岸竟是女浮屍
孕婦長榮機上生產！他揪1疑點：怎會母子均安？　兒科醫也害怕
快訊／10點搶票！　台灣虎航「單程899元起」
晚安小雞、阿鬧「1提議」求洗白　慘遭打臉拒絕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳智菡接任民眾黨團主任　曝柯文哲交辦「4字」：會全力以赴

打炒房！鼓勵檢舉不動產違規上路半年　林右昌：裁罰18件計462萬

旅行公會質疑赴陸禁團令法源　柯文哲：黨團將主動接觸了解

快訊／韓國瑜打臉國民黨團！　發通知「程序考量未便召集朝野協商」

分析2026六都市長可能人選　黃暐瀚點將：藍營這3人搶新北

藍白法案合作　柯文哲：黨團主任下週協商拜訪時間

不排斥立院17日開臨時會　黃國昌：提早開議是民眾黨主張

朱學恒猥褻案今傳陳布朗作證　鍾沛君：這次一家三口並肩作戰

曝韓國瑜新國會「立刻碰到1挑戰」　郭正亮：是有影響的

「拒絕國會成政治綜藝秀場！」　10綠委組「為下一代而戰國會連線」

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

台版「非常律師」陳俊翰離世　被罕病纏身：限制不了我的夢

網紅「阿鬧」疑是小雞共犯　跪地被上銬！恐在當地受刑

被丟包富國島還多付720美金　品保怒斥年代旅遊：匪夷所思

過年找不到人！甜美護專生約會失聯4天　跟媽媽警局團圓畫面曝

陳智菡接任民眾黨團主任　曝柯文哲交辦「4字」：會全力以赴

打炒房！鼓勵檢舉不動產違規上路半年　林右昌：裁罰18件計462萬

旅行公會質疑赴陸禁團令法源　柯文哲：黨團將主動接觸了解

快訊／韓國瑜打臉國民黨團！　發通知「程序考量未便召集朝野協商」

分析2026六都市長可能人選　黃暐瀚點將：藍營這3人搶新北

藍白法案合作　柯文哲：黨團主任下週協商拜訪時間

不排斥立院17日開臨時會　黃國昌：提早開議是民眾黨主張

朱學恒猥褻案今傳陳布朗作證　鍾沛君：這次一家三口並肩作戰

曝韓國瑜新國會「立刻碰到1挑戰」　郭正亮：是有影響的

「拒絕國會成政治綜藝秀場！」　10綠委組「為下一代而戰國會連線」

「新北預售沙漠」2023僅2案交易　市調曝：今年有戲了

過年強收保護費不成...丟鞭炮炸卡拉OK店　台南2屁孩4小時被逮

勇士4冠核心13年來首度沒先發　K湯「詭異犯規」今被降為替補

164cm瘦到剩38kg！徐小可曾停經2年狂掉髮　醫警告：只能維持生命

陳智菡接任民眾黨團主任　曝柯文哲交辦「4字」：會全力以赴

印股票換鈔票！歐司瑪假綠電吸金2千萬借上億美化營收　9人起訴

台股ETF受益人上周微增萬人　00919蟬聯人氣王

打炒房！鼓勵檢舉不動產違規上路半年　林右昌：裁罰18件計462萬

火鍋店將「161萬元」營收全發給員工！　老闆：他們都沒回家過年

日本經濟規模淪全球第4　矢板明夫剖析原因「排名不重要」

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

陳俊翰初二離世　疑感冒引併發症

陳俊翰離世！最後貼文：人生成就解鎖

快訊／韓國瑜打臉國民黨團！　發通知「程序考量未便召集朝野協商」

「拒絕國會成政治綜藝秀場！」　10綠委組「為下一代而戰國會連線」

陳俊翰驟逝　柯建銘代表民進黨團哀悼：服務處將做為治喪聯絡處

朱學恒猥褻案今傳陳布朗作證　鍾沛君：這次一家三口並肩作戰

郭正亮：韓國瑜新國會立刻碰到1挑戰

柯文哲人事佈局　「戰狼小姊姊」接黨團主任

陳俊翰母子相伴40年　「沒關係，以後我當你的手」

快訊／台版「非常律師」陳俊翰離世

藍喊臨時會很尷尬　黃國昌：還沒收到通知

賴清德：謝謝陳俊翰願意加入不分區

賴清德今赴中央黨部　發1000元紅包

身障律師陳俊翰逝世　國民黨不捨哀悼「將持續為保障弱勢努力」

更多熱門

相關新聞

身障律師陳俊翰逝世　國民黨不捨哀悼「將持續為保障弱勢努力」

身障律師陳俊翰逝世　國民黨不捨哀悼「將持續為保障弱勢努力」

民進黨不分區立委被提名人、罕病律師陳俊翰離世，享年40歲，消息一出各界惋惜。國民黨稍早發布聲明，對陳俊翰離世表達哀悼與不捨，同時也強調國民黨將持續為保障各弱勢族群權利而努力，讓陳俊翰精神延續永存。

藍喊臨時會很尷尬　黃國昌：還沒收到通知

藍喊臨時會很尷尬　黃國昌：還沒收到通知

國民黨團連署開臨時會！韓國瑜明朝野協商　藍營曝折衷條件

國民黨團連署開臨時會！韓國瑜明朝野協商　藍營曝折衷條件

藍黨團17日臨時會「打臉韓國瑜」　他嘆可憐哪：首次協商被同志當塑膠

藍黨團17日臨時會「打臉韓國瑜」　他嘆可憐哪：首次協商被同志當塑膠

美國會「友台大將」將訪台會晤賴清德、韓國瑜　綠委盼韓站穩立場

美國會「友台大將」將訪台會晤賴清德、韓國瑜　綠委盼韓站穩立場

關鍵字：

鍾沛君國民黨

讀者迴響

熱門新聞

慈妹被KID抱走「掉出車頭燈」疑走光

女書記身材太好！　地院審判長強行吸吮

20萬粉「女高中生」業配Bra　慘被退學

晚安小雞為何帶鬼娃？西港省長曝靈異劇本

高雄行人遭騎士猛撞　頭部四肢重傷亡

晚安小雞團隊遭起底！老婆老闆恐都是共犯

姚明13歲女兒「長到190公分」！站奶奶旁邊變巨人

陳俊翰初二離世　疑感冒引併發症

晚安小雞被逮捕　醫：未來會出人命

網紅企業家兒洗澡跌倒身亡

30萬YTR砲轟星鐵遭炎上彎腰致歉

鋒面即將抵達！今晚北東有雨　氣溫「急降12度」時間曝

小六女童撿「魚攤冰塊」充飢　17歲少年淪街友

台灣「燕麥大王」蟬聯富比世富豪榜　獨子接班罕見露面

「雨水」到！好運3招、3生肖轉運

更多

最夯影音

更多
晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」
21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面