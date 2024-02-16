朱學恒猥褻案今傳陳布朗作證　鍾沛君：這次一家三口並肩作戰

記者陳家祥／台北報導

名嘴朱學恒被控酒後強吻北市議員鍾沛君，但朱否認犯罪，檢方依強制猥褻罪嫌起訴。台北地院16日上午9時30分開庭，傳喚鍾的丈夫陳布朗出庭作證；鍾沛君上午在臉書說，今天，她先生要為她上戰場，再次正面對上朱學恒，「天亮後，又要再度開庭，這次，我們一家三口，並肩作戰」。

針對開庭，鍾沛君說，先生安慰她，出庭就當作是協助朱還原記憶，「或者他不是記憶的問題，而是羞恥心」。鍾說，曾經，她在第一時間沒有選擇告訴當時還是男友的先生，因爲光是回想那個不堪片段就讓她難受得幾乎窒息，「我無法想像從此他一看到我，就得被迫想起朱學恒的嘴臉；我更憂懼本就細膩敏銳的他，會和我一樣被折騰得夜夜難以入眠。但終究，我承受不了這件事橫亙在我們本來透明如水的關係中」。

鍾沛君說，在她開口之後，先生理智而明快的列出處理方式，由他出面、律師見證朱學恒在律師事務所一字一句寫下切結書，爲了「未經同意，違背鍾沛君之意願及信任主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」道歉，切結「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬」。

鍾沛君表示，如同大家所見，朱學恒宛如失憶的矢口否認、一路狡賴，這段艱難的日子裡，除了尋求專業心理諮商讓自己不至崩潰，旁人不知道的是，先生不只面對朱學恒，更一次次的爲我撐起了傘，擋住各種突如其來的大雨。當朋友媽媽當眾用「那個『被強吻』議員的先生」稱呼他，當網路上各種惡毒評論、悖於事實的政治陰謀論四起，沒有先生冷靜而堅定的守護，我無法在法庭上一次次把事情說清。天亮後，又要再度開庭，這次，我們一家三口，並肩作戰。