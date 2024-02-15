陳俊翰驟逝　柯建銘代表民進黨團哀悼：服務處將做為治喪聯絡處

▲中研院法學所博士後研究員陳俊翰。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

被譽為台版「非常律師」的民進黨不分區被提名人陳俊翰於春節期間離世，享年40歲。陳勵志的生命故事感動許多國人，民進黨立院黨團總召柯建銘今（15日）表示，陳俊翰用這一生，替我們上了生命的這一堂課，他不僅是本屆民進黨不分區立委名單的一員，更是一位優秀的人權律師、一個新竹子弟的榜樣，以及一位生命鬥士，「謹代表民進黨立院黨團，向俊翰的家屬致上深深的哀悼。」

柯建銘表示，今天下午，在外開會未看手機，待會議結束，拿起手機一看，滿滿的未接來電與簡訊，說的卻都是同一件事：「陳俊翰律師，已經不幸往生。」

柯建銘指出，儘管已見過無數生老病死，他依舊哀傷不已，因為陳俊翰不僅是本屆民進黨不分區立委名單的一員，「他更是一位優秀的人權律師，一個新竹子弟的榜樣，以及，一位生命鬥士，此外，俊翰還是我新竹中學的學弟，律師高考榜首。」



柯建銘感嘆，如此優秀，上天卻讓他患上罕病，全身僅剩眼睛與嘴巴能動，「然而，俊翰的靈魂並沒有被肉身禁錮，反而活出了比我們更璀璨的生命！俊翰用他這一生，替我們上了生命的這一堂課，如今，他已然離開我們，但是，他那為了理想奮鬥的精神，永遠留在我們心中。俊翰，安息吧！剩下的，就交給我們。」



柯建銘表示，他的服務處將負責陳俊翰身後的治喪事宜並作為聯絡處，「全力讓俊翰人生最後一程，走的圓滿，最後，謹代表民進黨立院黨團，向俊翰的家屬致上深深的哀悼。」

