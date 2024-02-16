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社會 社會焦點 保障人權

蘆洲小六女童撿「魚攤冰塊」充飢　17歲少年淪街友

新北市蘆洲少年服務中心是當地「最後一張網」，陪著少年烹飪吃飯等，提供他們學校和家庭以外的休閒空間。（圖／翻攝蘆少臉書）

▲新北市蘆洲少年服務中心是當地「最後一張網」，陪著少年烹飪吃飯等，提供他們學校和家庭以外的休閒空間。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

少年議題近年成為大眾矚目焦點，也因少年犯罪議題叢生，部分民眾對他們抱持偏見，而新北市蘆洲少年福利服務中心被公認為「孩子最後一張網」，社工曾目睹未成年孩子與家人蝸居在斷水斷電的垃圾堆中，還有年僅17歲少年成為街友，甚至許多國小國中的學生必須從洗澡開始教起，蘆洲少年服務中心主任高珮熏盼望社會對這些孩子多點關懷和理解，讓他們能擺脫歧視，重新擁有回歸社會的勇氣。

2024年1月中，記者來到蘆洲少年服務中心，因當時正在整修，昔日的歡聲笑語被機器聲給取代，過去溫馨的廚房、拳擊室和各種休閒空間都被各種建築材料擺滿，僅剩滿面的回憶牆述說著少年們在這活動的快樂回憶，此處更是無數孩子重生的起點。

據了解，蘆洲少年服務中心成立於2010年，由新北市社會局委託善牧基金會成立，服務12到18歲的青少年與其家庭，並在據點營造溫馨有趣的氛圍，提供少年們在家和學校之外的活動空間，而蘆少也是「接住孩子的最後一張網」，負責照顧三蘆地區被體制排除在外的孩子們。

「面對應該上課卻不在教室的少年，我們的第一句永遠不會是『你為什麼不在學校』。」37歲的高珮熏，擔任社工已是第13個年頭，蘆少社工們時常在上課時間到公園、超商或網咖等青少年聚集處閒晃，更會拿著點心或飲料朝他們靠近，以小零食當作建立關係的渠道，邀請他們加入蘆少的活動。

蘆少「畢業生」花花過去有嚴重偷竊癖，在社工高珮熏的陪伴下逐漸彌補內心的不安全感，如今生活已步入正軌。（圖／劉耿豪攝）

▲蘆少「畢業生」花花過去有嚴重偷竊癖，在社工高珮熏的陪伴下逐漸彌補內心的不安全感，如今生活已步入正軌。

高珮熏說，剛與少年接觸時，他們往往像刺蝟般充滿戒備，社工們不會教條式的詢問或訓誡，而是循序漸進、溫暖地關心他們，在參與活動的過程中慢慢接近，用長時間的關懷讓他們卸下心防，這才能真正走入少年的內心。

而孩子的行為背後往往藏著各式各樣的家庭問題，蘆少社工就曾目睹一名小六女童到市場撿魚攤剩下的冰塊充飢，該名少女的父母俱在，看似家庭健全，實則父親忙於工作，母親則因疾病而無力照顧孩子，女童只能「自己顧自己」，更因有一餐沒一餐，身體瘦弱的宛如小一孩童，

「你有辦法想像嗎，我們的少年都要從洗澡開始教。」高珮熏說，社工發現該少女後無比心疼，更驚覺她因家庭疏於照顧，竟連基本的沐浴整理都不擅長，透過一點一滴地陪伴後才讓她的生活步入正軌，如今該名少女即將成年，在社工長達5年的陪伴後逐漸穩定，開始有自理能力並學會安排自己的未來，這才結案讓她面對自己的新人生。

蘆少主任高珮熏當社工13年，照顧過數百位少年，陪伴他們找回新生。（圖／劉耿豪攝）

▲蘆少主任高珮熏當社工13年，照顧過數百位少年，陪伴他們找回新生。

此外，高珮熏也經歷過許多讓她心痛的個案，她提到，曾有名少年從感化教育「畢業」後被轉介到蘆少，而他長年遭家人冷言冷語，不斷被罵「廢物」、「撿角」或「怎麼不去死」，日復一日的情緒暴力則讓他精神崩潰，甚至出現尋短的念頭。

「他說社工是唯一會為他的死而掉淚的人，所以想來『死給我們看！』」高珮熏說，蘆少社工從該名個案未成年陪伴到他成年，而他某日突然拿槍到據點，在沙發上像個孩子般大哭大鬧、揚言尋短，暴烈高張的情緒，在社工不斷安撫下才漸漸平息，他事後被依法送辦，如今則已重回社會，並擔任人力派遣自食其力。

高珮熏提到，大眾時常會將行為偏差的少年定義成「壞孩子」，卻忽略他們被害的家庭問題，往往是因無人教導或沒人關心才會長成「不被社會喜歡的樣子」，但有些孩子想要改變，而改變往往需要時間，期盼大眾能多給他們一些關懷和包容，讓他們能擺脫歧視，重新擁有回歸社會的勇氣。

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