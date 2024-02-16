晚安小雞帶為何帶鬼娃？西港省長曝「台灣寫劇本」：計劃拍靈異片

▲網紅「晚安小雞」在柬埔寨自稱遭圍毆、一度失聯，事後被抓包是自導自演。（圖／翻攝自Fresh News）

圖文／CTWANT

直播主「晚安小雞」日前在柬埔寨造假直播，演出在詐騙園區被襲擊的戲碼，事後被抓包自導自演，和同夥阿鬧一起被當地警方逮捕。經調查，發現他從入境柬埔寨機場時就開始故意製造話題，只為了吸引網友的關注和獲得更多影片觀看次數。對此，西哈努克省長郭宗朗今（15日）下午召開聯合記者會證實，兩人將被移送法辦，並在刑滿後才會被驅逐出境。

▲西港省長郭宗朗展示晚安小雞的鬼娃娃及查獲的劇本，表示他們原本計畫在金邊拍攝造假靈異事件影片。（圖／柬埔寨警方提供）

晚安小雞與阿鬧14日遭柬埔寨警方上銬逮捕，兩人手拿一件深色衣服，前方就站著身穿制服的警察，阿鬧雙膝跪在地上，看起來相當狼狽。《柬中時報》也釋出熱騰騰影片，晚安小雞下跪向警方求饒，並稱影片都是他個人所編造的。除此之外，警方還在逮捕兩人的地點找到鬼娃、長髮鬼面具，以及其他錄影設備。

據《中柬時報》報導，西港省長郭宗朗在記者會中展示警方查獲的劇本，表示「晚安小雞等人來到柬埔寨之前，他們已經寫好了劇本」，早在今年1月開始策劃來柬拍攝造假影片。2月11日，他們抵達金邊國際機場，隨後搭乘計程車前往金邊多地，包括金邊一家醫院，「他們原本計劃在一家醫院拍片，因為他們在網路上看到舊照片。但當他們抵達這家醫院時發現與網路上的照片不符，於是放棄計劃。他們繼續前往被廢棄的一家酒店，但也無法拍攝」。

▲晚安小雞、阿鬧被柬埔寨警方逮捕。（圖／翻攝自柬中時報）

郭宗朗接著表示，由於無法在金邊拍片，11日下午他們前往西港，途中購買軍裝等道具。抵達西港市區後，當晚他們前往多棟被廢棄的大樓，隨後入住當地飯店。晚安小雞與阿鬧12日下午到市中心買假槍、冒充鮮血的紅色液體等道具，當晚到爛尾樓直播。

晚安小雞謊稱自己闖入詐騙園區，而身穿軍裝和佩戴假槍的工作人員入鏡，上演追捕和暴打晚安小雞的劇情。晚安小雞立刻中斷直播，製造自己失聯的假象。

▲西港省長郭宗朗在記者會中展示警方查獲的劇本，表示「晚安小雞等人來到柬埔寨之前，他們已經寫好了劇本。」（圖／翻攝自中柬時報）

根據我國刑事局的說法，柬埔寨警方可能依照煽動歧視罪、提供虛假申報罪及非法干涉公共職能之行使罪等罪嫌移送。對此，郭宗朗15日在記者會中證實，晚安小雞和阿鬧因犯下嚴重錯誤，必須承擔法律責任，兩人將被移送法辦，刑滿後才能驅逐出境。

郭宗朗強調，兩人所犯錯誤非常嚴重，不能只是批評教育，「若我們輕易原諒他們，那麼接下來還會有人繼續捏造類似假象，抹黑柬埔寨形象」，律師劉韋廷分析，晚安小雞此次的行為，涉及散步不實罪、誹謗罪等罪名，會在柬埔寨被警方訊問，恐怕也要接受當地法院審判、服刑，直到執行完畢以後，才會被驅逐出境。

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