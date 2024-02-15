惹怒柬埔寨警「這1幕太扯」　晚安小雞求饒：影片是我編造的

▲晚安小雞坦承影片是他編造的。（圖／翻攝晚安小雞臉書與柬中時報粉專）



網搜小組／劉維榛報導

網紅「晚安小雞」拍片自稱被凌虐、洗劫，結果被抓包自導自演，荒謬之舉惹怒柬埔寨警方，住處還被搜出鬼娃與假血假槍等。對此，鄉民驚呼，「為什麼柬埔寨警方抓個小雞這麼大陣仗？」《柬中時報》也釋出熱騰騰影片，晚安小雞下跪向警方求饒，並稱影片都是他個人所編造的。

一名網友在PTT表示，柬埔寨警方逮捕晚安小雞與阿鬧後，在今天下午召開記者會，現場展示各種詭異道具，包括鬼娃頭、冒充鮮血的液體、槍枝、軍服、黃色「奠」字的布條等。

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由於柬埔寨警方不允許開現場直播，原PO仔細看了當地媒體所拍的照片，忍不住驚問「抓了一個晚安小雞跟他的同夥兩個人，記者會滿滿的警察，多到滿出來，記者畫面都塞不下，太扯了吧？為什麼柬埔寨警方抓個小雞這麼大陣仗？」

底下網友咋舌回應，「代表重大刑案，兩位準備送頭」、「代表這兩位完蛋了」、「台灣抓獲大量毒品，槍枝也會這樣排排站」、「殺雞儆猴」、「看起來要被關很久」、「不知道的人，還以為是抓到走私毒品藏行李箱」、「1.跟中國邀功、2.類詐騙抓起來洗白政府」、「汙衊柬埔寨軍人阿...你覺得不嚴重嗎」。

《柬中時報》剛剛也釋出最新影片，可見晚安小雞與阿鬧向柬埔寨警方道歉，還一度下跪求饒，遭到身旁員警趕緊扶起來。晚安小雞表示感到非常後悔，本想宣導該國並非如外界謠傳中的可怕，也不存在任何詐騙綁架與販毒案，「其實柬埔寨與西港是個美麗的國家且適合觀光旅遊」，影片都是他個人所編造的。