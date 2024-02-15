紐約地鐵車頂活春宮！列車行駛中「脫褲露臀激戰」　驚人畫面曝

▲ 2名男子疑似在地鐵車頂公然激戰。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約發生離譜事件，民眾目睹2名男性站在行駛中的地鐵列車車頂上，光裸著臀部緊貼彼此，疑似不顧性命上演活春宮，畫面令人震驚，地鐵當局對此怒斥「魯莽的蠢蛋」。

根據《紐約郵報》，社群平台X用戶以利（Jonathan Eli）發文指出，「9日下午約1時20分，似乎有2名男子在紐約地鐵7號線列車車頂上做愛」，質疑紐約大都會運輸署（MTA）對此毫無作為。

▲▼ 列車車頂共有3名男子。（圖／翻攝自X）

以利PO出的照片顯示，這輛列車當時正穿越范威克快速道路（Van Wyck Expressway）上方高架橋。第一張照片可見車頂上共有3人的身影，其中一名男子光裸臀部，褲子脫到膝蓋處，雙手抓著另一名男子，右方還有第三人朝他們走去；第二張照片中，2名相擁的男子都脫下褲子，第三名男子則坐在前方車廂的邊緣。

MTA尚無法證實這起事件發生的時間點，但發言人明頓（Tim Minton）聲明回應，「唯一比坐在地鐵列車車頂更愚蠢的事情就是脫掉褲子」，「這些魯莽的蠢蛋沒有想到的是，一旦他們的愚蠢特技發生悲劇性錯誤，清潔工人和其他交通工人將被迫面對的問題。」