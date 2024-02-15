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英智庫：全球衝突加劇　預示「未來10年更危險」

▲▼烏克蘭遭俄羅斯飛彈和無人機攻擊。（圖／路透）

▲ 烏克蘭遭俄羅斯飛彈和無人機攻擊。（圖／路透）

文／中央社

英國軍事智庫「國際戰略研究所」今天警告，以哈戰爭、俄烏戰爭以及印度太平洋和非洲日益緊張的局勢，預示著「這很可能是更加危險的十年」。

法新社報導，國際戰略研究所（The International Institute for Strategic Studies, IISS）在年度「軍事平衡」（Military Balance）報告中說，全球已進入「安全環境高度不穩定」狀態。

報告提到，「當前的軍事安全局勢預示著這很可能是更加危險的十年，特點是一些（政權）肆無忌憚地運用軍事力量謀求（主權）主張。」

報告又指出，「不安全時代」正在重塑全球國防工業格局，「在經歷數十年的投資不足後」，美國與歐洲增加了飛彈與彈藥的生產。

隨著俄羅斯全面入侵烏克蘭即將屆滿兩年，總部設於倫敦的國際戰略研究所報告說，俄方在這場衝突中損失約3000輛戰車，數量與作戰行動剛展開時相當。

國際戰略研究所執行長吉蓋里奇（Bastian Giegerich）在報告發布會上說，俄羅斯在汰換折損的戰車上是以「質量換數量」，將只能再承受這種損失2到3年。

▲▼美國國會大廈。（圖／路透）

▲ 美國參議院13日通過援助烏以台的950億美元法案。（圖／路透）

這個智庫在針對170多國的軍事與國防經濟年度評估報告中又說，到目前為止，烏克蘭能透過西方捐贈抵銷軍備損失，並在這個程序中提高品質。

然而吉蓋里奇補充道，「西方政府再度陷入必須決定是否向基輔提供足夠武器以造成決定性打擊，或僅是提供足夠武器讓烏克蘭不要戰敗的處境」。

國際戰略研究所國防經濟專家麥克格蒂（Fenella McGerty）告訴法新社，因此，美國通過向烏克蘭戰爭行動提供600億美元資金的法案「極為重要」。

美國聯邦參議院今天批准相關援助法案，但可能會在聯邦眾議院遭到占多數的共和黨人反對。

麥克格蒂警告，未能通過這項法案「將使得大家必須徹底重新思考其目標與使用的戰略，因為歐洲將非常難補足這筆資金」。

▲▼北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

▲ 北約秘書長史托騰柏格。（圖／路透）

報告指出，在部分受到北大西洋公約組織（NATO）因應俄羅斯侵略行動的推動下，2022年全球軍事開支成長了9%，達到創紀錄的2.2兆美元。

麥克格蒂說，「安全前景毫無疑問地惡化，我們看到各國正對此做出回應。」

美國共和黨總統提名熱門人選川普10日曾表示，他跟一個北約成員國領導人說，如果沒有履行北約財政義務，他將「鼓勵」俄羅斯「為所欲為」。

川普當時在競選集會上說，「你必須付錢。你必須支付帳單。」

根據國際戰略研究所數據，只有10個北約成員國達到將國內生產毛額（GDP）的2%用於國防開支的目標，但有19國去年增加支出。

報告指出，「俄羅斯的行動反促北約重振，芬蘭已於2023年4月完成快速入盟程序。」

「俄羅斯與北約成員國的邊界現在達到超過1300公里長。」

▲▼ 加薩地區,以巴衝突。（圖／CFP）

▲ 加薩地區衝突蔓延。（圖／CFP）

國際戰略研究所陸戰專家、退役英國陸軍准將巴瑞（Ben Barry）警告，在其餘地方，與加薩衝突有關的動盪局勢可能蔓延，已經影響到葉門、紅海、黎巴嫩、伊拉克與敘利亞。

他告訴法新社，「這些衝突都有情勢升高的風險。戰爭打得愈久，發生意外的機率就愈大…導致報復。」

報告提到，伊朗向葉門叛軍「青年運動」（Houthi）供應飛彈並向俄羅斯提供無人機，凸顯了德黑蘭當局在衝突區域日益重要的角色。

報告還說，中國也展現了「增強的力量投射能力」。

國際戰略研究所軍事航太專家拜利（Douglas Barrie）說，西方政府現在視中國為對全球構成步步進逼的最大威脅，為試圖跟上中國現代化進展而帶動相關需求。（譯者：張曉雯／核稿：盧映孜）

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