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烏克蘭稱俄大型登陸艦「沉沒黑海」　開戰迄今已第4艘被擊沉

▲▼俄羅斯大型登陸艦「凱薩庫尼科夫」號（Caesar Kunikov）。（圖／路透）

▲俄羅斯大型登陸艦「凱薩庫尼科夫號」（Caesar Kunikov）據傳遭烏克蘭以無人機擊沉於黑海。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭軍方14日表示，烏軍當天在黑海襲擊並摧毀了一艘俄羅斯軍艦。據一名烏克蘭國防官員說法，在無人機的攻擊之下，俄國大型登陸艦「凱薩庫尼科夫號」（Caesar Kunikov）已經沉沒黑海。另據英國國防部表示，若消息屬實，這將是俄國黑海艦隊自開戰以來，第4艘被擊沉的登陸艦。

根據美媒CNN報導，一名未被授權公開發言的烏克蘭國防官員向CNN表示，這次的行動是由烏克蘭國防部情報總局（GUR）與武裝部隊聯合進行的，14日當天烏軍使用「MAGURA」無人機襲擊了「凱薩庫尼科夫號」登陸艦，船體受損至無法修復，並已經沉入黑海。

▲▼烏克蘭軍方宣稱在黑海擊沉俄羅斯大型登陸艦「凱薩庫尼科夫」號（Caesar Kunikov）。（圖／翻攝自X／@DefenceU）

▲烏克蘭軍方在社群平台X上發布圖文並宣稱，在黑海擊沉俄國登陸艦「凱薩庫尼科夫號」。（圖／翻攝自X／@DefenceU）

CNN在報導中表示無法獨立證實烏軍說法。此前，烏克蘭宣稱在黑海對俄羅斯軍艦發動一系列襲擊，包含2月上旬宣稱擊沉俄國黑海艦隊的飛彈護衛艦「伊凡諾維茨號」（Ivanovets），以及最引人關注的2022年4月擊沉俄國黑海旗艦「莫斯科號」（Moskva）巡洋艦。

今年稍早，烏克蘭國防部情報總局一名特種部隊飛行員曾向CNN表示，「MAGURA」無人機只有幾公尺長，由水上摩托車提供動力，但射程卻可以達到約800公里，因此軍事單位可以從烏克蘭綿長的海岸線，派遣無人機執行打擊克里米亞目標的任務。

烏克蘭《基輔獨立報》指出，烏軍情報部門事後公布一段14日襲擊「凱薩庫尼科夫號」的影片，並宣稱是由「MAGURA V5」海軍無人機在克里米亞城市阿盧普卡（Alupka）所實施的攻擊，而俄羅斯救援行動失敗。報導也引述英國國防部稱，這是自2022年2月俄烏開戰以來，俄國黑海艦隊第4艘被擊沉的登陸艦，目前尚不清楚艦上的人數。

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