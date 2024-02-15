北韓證實：金正恩指導「海鵰-6」地對艦飛彈試射　恐威脅南韓艦艇

▲ 金正恩親臨發射場指導試射。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓軍方14日偵測到北韓朝東海（日本海）發射多枚巡弋飛彈，北韓隔天證實試射新型地對艦飛彈「海鵰-6」，領導人金正恩對結果非常滿意。這款新型武器推測是以俄製反艦飛彈Kh-35逆向設計的「北韓版Kh-35」改良型，恐怕對南韓海軍艦艇構成威脅。

北韓官媒《朝中社》15日報導，金正恩14日現場指導新型地對艦飛彈「海鵰-6」試射，飛彈飛行逾23分20秒（1400秒）後命中目標，令金正恩非常滿意。

▲ 金正恩對試射結果非常滿意。（圖／路透）

金正恩也下令改編東海、西海（黃海）艦隊海岸飛彈部隊戰鬥編制，要求在地面及海上部署飛彈，「徹底壓制及粉碎敵方海軍的冒險企圖」，認為比起發表聲明、評論，應該用實際軍事活動，徹底守護海上主權。

他特別指示，「在敵人經常以驅逐艦、護衛艦及快艇等戰鬥艦艇侵犯的延坪島及白翎島北部國境的水域，加強軍事應對態勢。」

金正恩還砲轟，「韓國魁儡為堅守沒有國際法根據或合法名分的幽靈線北方界線（NLL）而掙扎，打著管制3國漁船及海上巡邏等藉口，派各種戰艦侵犯我方水域，嚴重侵害主權」，「朝鮮西海存在多少條線並不重要，也沒必要辯論是非。但明確的是，一旦敵人侵犯我方認定的海上國界，就會被視為對我國主權的侵犯及武力挑釁。」

▲▼ 北韓官媒公開海鵰-6試射畫面。（圖／路透）

南韓《韓聯社》指出，海鵰-6射程推估約200公里，外型與2015年2月首度亮相的北韓版Kh-35反艦飛彈相似。北韓版是參考俄製Kh-35逆向研發的反艦巡弋飛彈，而海鵰-6推測是其改良型。

海鵰-6可能威脅在西海及東海北方界線附近海域執行任務的南韓海軍艦艇，但南韓驅逐艦及護衛艦具有艦對空導彈SM-2、地對空攔截飛彈（K-SAAM）等防禦手段。