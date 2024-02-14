路透：普丁去年提議停火「被美國拒絕」　談判宣告破裂

▲ 普丁據報去年曾提議停火。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏戰爭將滿2年之際，俄羅斯總統普丁傳出去年曾表態有意停火，透過中間人向美國提議，但美方以烏克蘭未參與討論為由拒絕，談判宣告破裂。

《路透社》14日獨家報導，3名了解談判情形的俄國消息人士披露，普丁曾提議在烏克蘭停火以凍結戰爭，經由中間人接觸後被美方拒絕，代表歐洲自二戰以來傷亡最慘的衝突將邁入第三年，也突顯全球前2大擁核國之間的分歧有多大。

俄國消息人士指出，普丁去年曾公開及私下透過中間人（包括莫斯科在中東的阿拉伯夥伴和其他國家）向華府釋出訊息，表示他準備好在烏克蘭停火，提議在目前的邊界上凍結衝突，雖不願割讓任何俄控烏克蘭領土，卻是克里姆林宮部分人士認為走向某種和平的最佳途徑。

了解去年底和今年初談判情形的俄國高級消息人士透露，「與美國人的接觸沒有任何結果」。另一名俄國知情人士表示，美方透過中間人告訴莫斯科，若烏克蘭沒有參與，他們不會討論任何可能的停火，因此這次接觸以失敗告終。

另一名了解談判情形的消息人士坦言，「與美國人的一切都破裂了」，稱美國不想對烏克蘭施壓。

上述美俄接觸及談判破裂情形此前從未見報，克宮及美國白宮、國務院、中央情報局對此皆拒絕置評。

▲ 據報美方以烏克蘭未參與談判為由，拒絕普丁提議。（圖／CFP）

烏克蘭總統澤倫斯基曾表明，永遠不會接受俄羅斯控制烏克蘭領土，且將任何與俄方的接觸視為非法。一名不願具名的美國官員則強調，美國並未與俄方進行任何秘密討論，不會將烏克蘭蒙在鼓裡。

這名官員指出，俄國非政府人士之間似乎進行非官方對話，但美國並未參與其中。他稱普丁的提議與過去主張保留俄佔烏國領土的要求無異，且暗示莫斯科似乎對華府一再拒絕感到失望。

據3名俄國消息人士說法，中間人於去年底在土耳其會面。第4名外交消息人士表示，美俄曾在俄方推動之下，透過中間人進行非官方接觸，但似乎無疾而終。美國官員則稱，他對任何透過中間人進行的非官方接觸並不知情。

3名俄國消息人士透露，普丁的訊息被傳到華府，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、中情局局長伯恩斯（Bill Burns）及國務卿布林肯（Antony Blinken）曾為此會晤。

據稱俄方提議由蘇利文和普丁外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）討論後擬定下一步，但蘇利文1月在電話中告訴鄂夏柯夫，華府願意在其他層面上討論兩國關係，但不會在烏克蘭未參與的情況下談論停火。

俄國消息人士表達對美國的失望，稱美國似乎不相信普丁是真心的，「但他過去是，現在也是。他準備好討論停火，但他同樣也準備好繼續戰鬥，該打多久就打多久。」