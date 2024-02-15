以色列退出談判重申進攻拉法　加紐澳聯合聲明籲即刻停火

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

加薩停火協議談判在埃及首都開羅登場，但以色列宣布退出談判，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）14日再度放話將進攻加薩南部城市拉法，稱哈瑪斯要求以色列國防軍撤退根本是癡心妄想。對此，加拿大、紐西蘭與澳洲3國15日發表聯合聲明，呼籲即刻在加薩地帶實施人道主義停火。

綜合衛報、路透等報導，納坦雅胡並未提及以色列下令軍隊攻入拉法的具體時間點，但說明數十萬名平民將會先獲准撤離該地區，儘管未知這些平民將被轉移至何處、或是會採取何種措施保護平民。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯一直要求以色列從加薩全面撤軍，但納坦雅胡辦公室表示，哈瑪斯在開羅談判期間並未提出任何新的提議來停止戰爭，以色列不會屈服於哈瑪斯的癡心妄想要求，哈瑪斯立場改變才會讓談判取得進展。

▲以色列攻擊加薩造成至少2.8萬人喪命，超過85%當地人口流離失所，半數基礎建設淪為廢墟。（圖／路透）

以色列軍方傾向襲擊藏匿在拉法的伊斯蘭武裝份子，納坦雅胡如今受到世界多國領導人的施壓，要求他不要攻擊拉法。但他已在社群平台Telegram發文表示，以色列將戰鬥到取得完全勝利為止，「這也包括我們允許平民離開戰區之後，在拉法展開強而有力的行動。」

針對以色列計畫在拉法採取軍事行動的計畫，加拿大、澳洲、紐西蘭3國15日發表聯合聲明表達嚴重關切，呼籲立即在加薩地帶實施人道主義停火，「對拉法展開軍事行動將會是災難性的，急需立即實施人道主義停火。」

目前有超過100萬名巴勒斯坦人在拉法避難。世界衛生組織駐加薩走廊代表皮佩爾科恩（Richard Peeperkorn）稱，攻擊拉法將是一場災難。