「鼠屍」豆乾追源頭！台中德昌：賣高雄業者分裝　稽查結果曝

記者吳奕靖／高雄報導

台南有民眾購買豆乾赫見裡頭有老鼠乾屍，台南衛生局查察後，發現源頭是在台中德昌工廠所製造。台中市政府衛生局食安處獲報後前往德昌公司查處，工廠人員反映，商品是賣給高雄市小港區業者後，其自行分裝，台中市衛生局將移請高雄市衛生局調查，高雄市衛生局前往小港區這家分裝廠稽查後，表示沒有查獲任何「鼠跡」。

▲高雄市衛生局前往稽查結果，並沒有發現鼠跡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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高雄市衛生局表示有關民眾反映零食豆乾疑混入老鼠乾屍一事，今(19)日主動洽詢台中市食藥處提供相關稽查資料，隨即派員前往本市小港區行銷企業社查察分裝作業流程。經查，該產品原料購自台中市，購入後依客製化規格(200g)分裝給特定機構，分裝過程未再調味及其他加工製程，目前該特定機構已將產品回收下架。

衛生局查察分裝作業現場已無該批及該類產品，查核現場作業流程及作業環境，業者有設置阻絕病媒設施，環境乾淨查無鼠跡。高雄市衛生局也提醒，已開封食品應儘速食用完畢，倘未食用之食品應妥善保存，以避免變質及異物侵入,以維護飲食的安全。

台南市議員盧崑福收到民眾投訴，指買了一份知名品牌的豆乾零食，不料準備打開吃了幾塊豆乾後，發現內部竟混入一隻疑似老鼠的乾屍，瞬間嚇到且反胃想吐。

台中市政府衛生局食安處今日（19日）前往位在大里區的德昌公司調查，針對原物料管理、製程、包裝品管及現場環境衛生稽查，結果並未發現有病媒出沒痕跡，且隨機抽檢現場豆乾成品，亦未見病媒等異物。不過，食安處在現場發現有排水溝未加蓋、電風扇積塵、排風扇未加紗網，總計3項缺失，已開立限期改善通知書，責令業者於2月21日前改正完妥，屆期如複查仍不合格，將依違反食安法規定，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

此外，食安處指出，該案豆乾是由高雄市小港區業者進行分裝及包裝，基於源頭管理，將續移請高雄市政府衛生局調查釐清豆干異物入侵原因，以維護民眾食安。