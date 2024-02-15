女警執勤遭襲臀！狂男自拍噁心過程　竟淫笑喊：我是制服控

▲女警在執行交通勤務時，遭自稱有制服控的男子偷襲摸臀。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子去年在台北市中山區，看到1名女警在忙著管控路口紅綠燈時，竟起色心，拿手機拍下自己從後方走向女警，並伸手摸女警臀部的過程，女警嚇到回頭喝斥，陳男還揚揚得意稱自己是「制服控」；台北地檢署認為陳男觸犯侮辱執勤中公務員、拍攝性影像等罪，考量陳男願賠15萬元取得女警原諒，15日給予緩起訴處分2年。

這起襲警事件發生在2023年8月9日晚上6點多，正值下班尖峰時段，被害女警在中山北路1段與市民大道交叉路口，操作著交通號誌燈箱，協助管控車流，剛好路過的陳男被女警專注值勤的身影吸引，打開手機錄影功能，拍攝女警工作情形。

接著陳男1手拿著手機，慢慢走向女警後方，另1手直接朝女警臀部摸上去，女警立即回頭查看，只見陳男持續錄影，並稱自己就是制服控，無法控制自己的行為，女警當場制止陳男的無理行徑，並呼來附近警力支援。

陳男觸摸女警臀部的畫面，都被自己的手機全程錄下，屬於性相關影像，同時也對依法執行勤中的公務員犯下了公然侮辱罪，經檢察官送調解，陳男認錯並希望分期賠償女警15萬元，女警因此選擇不再追究，但因陳男的觸法行為並非告訴乃論，因此檢察官調查後，給予緩起訴處分，並要求陳男在處分2年期間內繳清賠款。