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社會 社會焦點 保障人權

淫男花1年取信女網友！裝可憐借宿竟下藥強拍裸片　還逼陪玩7天

▲盧姓男子2019年間邀約女友出遊，女友找來姪女陪同赴約，盧男不懷好意辯稱介紹年輕男子給其姪女，當晚卻下藥將2女迷昏，趁機對女友姪女硬上得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲許男利用女網友好心收留，趁機下藥迷昏女網友並強拍、偷拍性影像。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／新北報導

許姓男子透過抖音認識1名女網友，去年藉口臨時需要借宿，博取女網友同情而好心收留，卻遭許男在食物內下藥迷昏，女網友事後發現網路上流傳著自己全裸影片，苦苦哀求許男撤下，沒想到許男又假扮台商，佯稱撿到女網友的影片，要求陪伴1個禮拜，女網友嚇得提告，檢警緊急查扣並檢視許男手機，所幸並無其他女性受害，台北地檢署依強拍性影像等罪起訴許男。

起訴指出，許男是在2022年5月到7月間，透過社群媒體抖音認識被害女網友，雙方在網路上交流了將近1年，女網友認為許男是可以交心的朋友，因此逐漸卸下心防，2023年4月15日，許男跑到女網友住處附近，佯稱臨時有事，需要地方過夜，女網友信任許男為人，同意收留許男過夜。

沒想到許男卻趁著女網友訂購外送餐點時，趁女網友不注意，將不名藥物加入餐點內，讓不知情的女網友吃下隨即失去意識，許男立刻將女網友身上衣物脫光光，以手機拍下女網友裸體的性影像。

女網友一開始完全不知受害，直到5月7日凌晨，許男把影片上傳抖音，並截圖用LINE傳送給女網友，女網友才驚覺遭偷拍，苦苦哀求許男將抖音內容刪除，沒想到許男手中仍握有女網友在住處洗澡、如廁等偷拍畫面。

2023年10月間，許男變本加厲，假冒他人名義，傳送電子郵件恐嚇女網友「有沒有興跟我進行交易」，「我下個月會到台灣一趟，不然你在台灣陪我一個禮拜，我就把我撿到的影片還給你，看你是要跟我進行交易還是陪伴我。記得帶誠意來回覆我」。

女網友雖然擔心私密影片外流，但堅持不接受交易，許男就以女網友名義，把偷拍的洗澡如廁等畫面上傳網路，並暗示女網友在從事性交易、私生活不檢點，還故意tag女網友，女網友因此發現不能再忍，報警提告。

台北市警中山分局獲報後，認為許男下藥偷拍手法熟練，懷疑有其他女性受害，緊急將許男手機查扣，並送鑑定單位進行數位採證，經還原後，確認許男手機內只有這名女網友的性影像檔案。檢察官調查後，依《刑法》強拍並散布性影像罪、偷拍性影像罪，強制未遂，以及《跟蹤騷擾防制法》的跟騷等罪，將許男提起公訴。

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