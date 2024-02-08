丈夫驟逝經濟陷困頓！桃園2女警春節送暖　捐物資爭取補助度年關

▲桃園龜山分局陳安如與葉心蘋2 位女警慰問致贈物資給轄內2名因喪夫陷入經濟困境婦人。（圖／龜山警分局提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龜山分局大坑派出所女警陳安如與督察組女巡官葉心蘋前往轄內弱勢家庭，探訪兩名皆因丈夫驟然離世，家庭頓失經濟來源無力負擔龐大醫藥費及喪葬費的簡姓婦人與林姓婦人，除發送乾糧、泡麵等生活物資給她們，並協助轉介「張榮發慈善基金會」，希望能為她們爭取補助、度過難關。





陳安如為大坑派出所史上第一位女性警員陳安如，昨日晚上偕同分局督察組巡官葉心蘋，一齊探視轄內的弱勢家庭，發現不良於行的簡姓婦人，丈夫因罹癌在兩周前驟逝，大兒子患病生活無法自理，全家僅靠小兒子從事保險業的收入維生，無力負擔龐大的喪葬費及醫藥費。

▲並協助轉介「張榮發慈善基金會」，希望能為她們爭取補助，度過難關。（圖／龜山警分局提供）

另外獨居的林姓婦人，先生則在一個月前驟然離世，僅能靠自己當清潔工的微薄收入維生，對丈夫的喪葬費束手無策。在得知兩人的困頓後，不僅協助她們轉介「張榮發慈善基金會」爭取生活補助，大坑所所長林稚軒更是自掏腰包購買泡麵及餅乾送給簡婦及林婦，希望在寒冷的冬夜能為她們的家庭增添一些暖意，協助她們安心度年關，兩位婦人也頻頻向女警們致謝，感激警方在最困難的時刻向她們伸出援手。