網傳「老鳳祥」婚禮狂撒9億！新娘掛上百金鐲　官方澄清：不實

▲禮儀小姐站兩排迎賓。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸網路近日流傳福建出現2.1億（人民幣，下同，約新台幣9億元）的天價婚禮，更傳出新郎為知名珠寶公司「老鳳祥」董事長的兒子。對此，福建官方近日澄清，相關內容不實，新郎本人及其父母均為香港籍，婚禮在自家企業廠房內舉辦。

網傳消息和相關畫面顯示，一場規模盛大的婚禮在豪華別墅中舉行，光是戶外就鋪上紅地毯，還有數十名身穿紅裙、頭戴王冠的禮儀小姐迎賓；走進室內，可見大廳張燈結綵，天花板懸掛金色巨龍和燈籠。

當穿著中式禮服的新娘入場時，可見她的頸部掛了由金手鐲串成的項鍊，頭上還戴了葉子狀的金飾，相當奢華。除此之外，婚禮上還拿出燕窩、帝王蟹、鮑魚等山珍海味招待賓客，酒水選擇的是「白酒之王」茅台酒。

▲▼網傳婚禮現場。（圖／翻攝自微博）

有網友指出，該場婚禮是「老鳳祥董事長兒子和莆田葉府豪門婚宴，斥資2.1億打造婚宴」。對此，福建省互聯網辟謠平台13日指出，據屬地核查，網傳「長樂天價婚禮」的新郎本人及其父母均為香港籍，婚禮在自家企業廠房內舉辦，網上傳播情況嚴重失實。

另外，該平台指出，新郎家裡從事黃金珠寶行業，並非老鳳祥董事長兒子，而「2.1億」實為2013年舊聞資訊，網上相關賬號以「2.1億」婚禮標籤來博眼球、賺流量、蹭炒熱點，擾亂網路傳播秩序。

平台指出，當地網信部門對不實資訊溯源核查，對相關賬號負責人進行約談，責令其立即整改，並對相關賬號作出禁言30日處罰；下一步，將會同其他部門，督促相關賬號和相關機構落實主體責任，嚴格落實整改措施，杜絕類似事件再次發生。