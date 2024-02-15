陸漁船被追翻覆2死　陸網憤怒開罵：必須還擊台灣！

▲陸籍快艇在被海巡追緝時翻覆，2名漁民落水身亡。（圖／記者林名揚翻攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一艘快艇14日於金門海域越界捕魚，在被金門海巡追緝時翻覆，導致船上4人落海，其中2人搶救不治身亡。大陸國台辦14日晚間向台灣表達強烈譴責，但大陸網友仍相當不滿，在網路上憤怒大罵，要求官方採取實際行動，不能只譴責就算了。

國台辦發言人朱鳳蓮14日晚間就事件向台灣表達強烈譴責，並指出，「台灣方面一段時間以來，民進黨當局以各種藉口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險的方式對待大陸漁民，這是導致這起惡性事件發生的主要原因。」

朱鳳蓮還強調，「我們強烈要求台方立即查明事件真相，協助罹難漁民家屬妥善處理善後事宜。我們正告台灣相關方面，要尊重兩岸漁民在台灣海峽傳統漁區作業的歷史事實，確保大陸漁民人身安全，切實杜絕此類事件再度發生。」

事件也引起大陸網友高度關注，官媒《央視新聞》該則新聞在微博的留言數已超過6000條，其中很大一部份是在大罵台灣政府以及海巡人員，「停止供水給金門！」「島上已經沒有中國人了！留島不留人！」「什麼越界！都是中國的領海！」

此外，也有不少網友對大陸官方的處理方式感到不滿，認為只有譴責是不夠的，必須採取實際行動，「必須還擊！撞沉一艘台灣船！」「不要再惠台了！自己的人民都死了！」「只會譴責，不統一等啥？」

▼大陸網友在微博開罵。（圖／翻攝微博）

