台南月津港燈節、新營波光節春節人氣超夯　逾36萬人潮閃耀溪北

▲被譽為台灣最美水岸燈節的「月津港燈節」以及首屆辦理的「新營波光節」，農曆春節期間吸引各地遊客前往欣賞，成為網路社群熱搜的拍照打卡景點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

被譽為台灣最美水岸燈節的「月津港燈節」以及首屆辦理的「新營波光節」，農曆春節期間吸引各地遊客前往欣賞，成為網路社群熱搜的拍照打卡景點；配合台南400，燈節活動在大台南遍地開花，台南溪北兩大燈節也首次串連、相互拉抬，帶動地方觀光人潮屢創新高，兩大燈節連假7天合計吸引超過36萬人次來訪。

溪北兩大燈會展期將一路延續至3/3，也歡迎國人朋友把握機會，攜家帶眷一同來感受國際級的聲光藝術饗宴，迎接嶄新的一年！

其中，台南藝文新品牌「新營波光節」，是新營地區首次辦理的大型光節活動，結合地方文化與環境，藉由光影藝術與自然生態的天然優勢，展出9組主題亮點作品、環湖光環境以及大型水上噴泉。春節期間每至開展前夕就出現大批人潮湧入天鵝湖公園景象；活動現場到處都可看到遊客帶著親朋好友、扶老攜幼拿著相機、手機拍照取景或打卡自拍，沈浸在燈會浪漫迷幻的氛圍中。

為期7天春節連續假期，累計超過9萬人次來訪走春，大年初二、初三的馬戲戶外演出更是擠爆天鵝湖公園，迴響熱烈。新營在地遊客興奮表示，第一次看見天鵝湖公園變得如此漂亮，更有回鄉的民眾說從來沒看過這麼多人潮湧入，已經造訪活動至少三次以上，還推薦給周遭親朋好友，整體活動讓在地人驚豔不已。

被譽為台灣最美水岸藝術燈節的「月津港燈節」，今年以「夢想將近．鹽水新視界」為策展主題，共規劃藝術燈區、巷弄燈區、徵件燈區、新創燈區，以及大眾廟鹽水車站光環境等五大展區，總計66件作品，並搭配5G數位虛擬創作及導覽功能。

雖然今年春節假期較短，但天公作美，天氣回溫，仍吸引不少民眾把握時間前來賞燈，春節7天連假估計吸引超過27萬遊客湧進鹽水小鎮，橋南老街以及周邊巷弄處處可見生意興隆的攤商，以及大排長龍等著要與作品合影的遊客。近年，市府推動「月之美術館」計畫帶動小鎮藝文觀光產業發展，許多遊客選擇白天就前往鹽水歷史街區等景點進行深度旅遊，夜晚參觀月津港燈節，民眾彷彿沉浸在小鎮無牆美術館中，更讓鹽水小鎮亮了起來！

為了迎接即將來到的元宵佳節，全台各地賞燈活動接連開跑，台南溪北兩大燈節也將持續陪伴大家共度元宵。市府文化局特別提醒遊客，「2024月津港燈節」展期至3月3日，每日啟燈時間17:30～23:00，元宵節當天加碼開燈至凌晨兩點。「2024新營波光節」展期即日起至3月3日，每日啟燈時間為17:30～23:00。有關兩大燈節相關資訊、各項優惠及更多活動詳情請隨時鎖定FB官方粉絲專頁。