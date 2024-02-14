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台南大魚的祝福與天下情人相約　黃偉哲邀大眾放閃見證美好愛情

▲台南市政府舉辦「大魚的祝福，與情人有約之2024情人節活動」，台南市長黃偉哲，與民眾一起同框互動，且寫下祈福小卡，享受放閃的甜蜜時光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府舉辦「大魚的祝福，與情人有約之2024情人節活動」，台南市長黃偉哲，與民眾一起同框互動，且寫下祈福小卡，享受放閃的甜蜜時光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節假期最後一天，也正適逢是一年一度的西洋情人節，台南市政府14日是為應景特別舉辦「大魚的祝福，與情人有約之2024情人節活動」，而身為「全糖城市」最佳代言人的台南市長黃偉哲，親臨現場來與參與民眾一起同框互動，且寫下祈福小卡，享受放閃的甜蜜時光。

▲台南市政府舉辦「大魚的祝福，與情人有約之2024情人節活動」，台南市長黃偉哲，與民眾一起同框互動，且寫下祈福小卡，享受放閃的甜蜜時光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲邀請全國民眾除了欣賞燈會之餘，更可以共同到安平燈區這兒尋找浪漫邂逅，也祝福所有情人們都能夠在這一天感受到來自另一半的滿滿幸福感。

黃偉哲表示，台南市是一個兼具結合中西方文化共融的友善城市，因此今日為與所有民眾一起迎接西洋情人節這個浪漫節日，市府也特別選在台灣燈會安平燈區旁的知名景點「大魚的祝福」布置祈願燈林，透過加入象徵愛的祝福之甜蜜元素，讓所有佳偶間彼此堅貞的愛情，都能夠在獲得大魚的見證之下，更加顯得難能可貴、情比金堅，在此也誠摯歡迎全國情侶共同前來安平拍照打卡放閃，白天可以賞美麗海景，晚上可以欣賞絢爛燈會，並祝福天下有情人終成眷屬，大家都能情人節快樂，擁有一個美好幸福的愛情。

觀旅局表示，台南市府為與所有情侶共同迎接西洋情人節這天的到來，特別規劃在台灣燈會安平燈區附近的熱門景點「大魚的祝福」來舉辦活動，活動主要為參與民眾在安平燈區拍照打卡分享甜蜜雙人與花燈的照片，即可至i2服務台領取祈願卡（每日限量1000張），並在取得祈願卡後，填寫完2024新願望內容後，且懸掛於「大魚的祝福」祈願燈林，讓大魚的祝福一起見證屬於情人們的幸福甜蜜愛情，誠摯邀請全國情侶前來2024台灣燈會安平燈區拍照打卡。

▲台南市政府舉辦「大魚的祝福，與情人有約之2024情人節活動」，台南市長黃偉哲，與民眾一起同框互動，且寫下祈福小卡，享受放閃的甜蜜時光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外，為了鼓勵民眾參與，今日活動前5百名懸掛祈願卡的民眾，市府加碼贈送深受民眾歡迎的台灣燈會小提燈「小龍包」，民眾可以憑兌換券（送完為止），可至安平燈區i2服務台兌換小龍包提燈乙隻，兌換日期自2月24日起至3月10日止。

▲台南市政府舉辦「大魚的祝福，與情人有約之2024情人節活動」，台南市長黃偉哲，與民眾一起同框互動，且寫下祈福小卡，享受放閃的甜蜜時光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀旅局指出，今日活動內容除了有浪漫安平燈區的展示之外，也有許多精采表演主題，諸如像是有「草地舞台」LAD多元藝術團隊《龍年球好運!好運轉轉來!》，另外，在林默娘公園停車場的「主舞台」則有「藝姿舞集」演出《台南迎鬧熱》，晚間時段更推出有「清華閣周祐名掌中劇團」、「十鼓擊樂團」之演出，邀請全國民眾共同來台南約會感受甜蜜熱鬧的氣氛。

今日活動現場包含市議員沈震東也到場一起共襄盛舉，為每對戀人送上溫馨祝賀之意，此外，更特別邀請到一對在台南念書的菲律賓籍埃佩里奧和伊莎貝爾來與大家分享在台南攜手甜蜜的幸福喜悅，讓現場充滿濃濃的浪漫氛圍。

▲台南市政府舉辦「大魚的祝福，與情人有約之2024情人節活動」，台南市長黃偉哲，與民眾一起同框互動，且寫下祈福小卡，享受放閃的甜蜜時光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，黃市長為感謝年節期間犧牲假期辛苦的工作人員與志工們，更在安平燈區活動現場中，逐一獻上情人節巧克力花束，以向所有辛勤付出的人員表達謝敬之意，期盼大家都能渡過一個甜甜蜜蜜、美好愉悅的浪漫情人節。

更多相關資訊請參考網站：
2024台灣燈會在台南：https://2024taiwanlanternfestival.org/
台南旅遊網：https://www.twtainan.net/

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