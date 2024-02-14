春節假期結束！　港陸口岸「近百萬人次」進出

曾是同事的廖姓男子（35歲）和徐姓男子（46歲），後來各自創業當起老闆，過年期間兩人不約而同在高雄市知名的新樂街鹽埕春節市集擺攤，雙方因競爭起了口角，昨日晚間廖男先跑去徐男的攤位嗆聲，過不到一個小時，徐男就叫了衛姓表弟到廖男的攤位，一言不發就把鞋架推倒，掀翻桌子，導致球鞋散落一地，也讓正在逛街的民眾嚇了一大跳，警方獲報後，在晚間將涉嫌動手的衛男約談到案，訊後發生衝突的3人依強制、恐嚇等罪送辦。