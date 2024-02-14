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大陸 大陸焦點 特派現場

春節假期結束！　港陸口岸「近百萬人次」進出

▲香港街頭。（圖／視覺中國）

▲香港。（圖／視覺中國）

文／中央社

香港農曆新年假期今天結束，大批前往中國大陸渡假的港人趕返香港，加上大批大陸旅客往來，香港連接大陸的口岸昨天有近百萬人次進出，十分繁忙。

本地媒體今天引述入境事務處的資料，年初四是香港入境高峰，截至昨晚9時，有94.8萬人次進出連接大陸的出入境管制站，其中53.8萬為入境人士，當中港人占34.3萬。

入境處估計昨天全日進出境人次可達百萬。

入境處早前預計，春節期間（9至17日）將有750萬人次進出香港，當中600萬人次經陸路出入境。

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