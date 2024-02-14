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社會 社會焦點 保障人權

勇消變色男！送醉女回家抱竟喇舌摸胸　他自承「低賤」下場曝

▲▼喝醉,酒醉,撿屍。（圖／pakutaso）

▲蔣男見女子喝醉嘔吐，起色心強行舌吻，被衣趁機猥褻罪判刑。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／新北報導

新北市消防局一名蔣姓隊員前年聚餐喝酒後，搭計程車送其中1名女子回家，蔣男眼見女子酒醉，回到住處都還趴在馬桶上嘔吐，硬是要把女子的頭轉到一邊，強吻並將舌頭伸入嘴巴，事後蔣男傳LINE自承做了「低賤的舉動」，台北地院審理後，依趁機猥褻罪判蔣男徒刑10月。

判決指出，蔣男工作的單位在2022年11月18日在板橋KTV聚會，被害人因和部分與會人事熟識而參加，席間大家大口喝著啤酒，直到隔天凌晨，被害人已經在包廂內醉到持續嘔吐，需要靠人攙扶才能走路，蔣男自告奮用，稱自己還算清醒，可以搭計程車送被害人回台北市中山區住處。

可是被害人一上車就又忍不住抓著塑膠袋嘔吐，隨後把頭靠向車門休息，等回到家後，蔣男扶著被害人進門，見被害人趴在廁所馬桶繼續嘔吐，顯然已經醉到無力的樣子，卻從後方把被害人的頭轉向，強行舌吻，同時把手伸進被害人衣內搓揉胸部。

被害人勉強用手肘抵擋蔣男惡行，但實在沒有力氣推開蔣男，只能不斷跟蔣男說，有朋友到家中借住，要蔣男「快點走，我要鎖門」。事後被害人向多名友人訴說遭遇，覺得活著很痛苦，接連好幾天不敢回到住處，就怕再想起受害經過。

▲桃園市陳姓男子於2016年間趁女子酒醉時性侵得逞，女子事後驚覺內褲上有精液怒告陳男。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲被害人事後活得很痛苦，也不敢回到住處。（示意圖／pixabay）

蔣男挨告後坦承的確在事後向被害人道歉，並傳訊「我非常後悔自己做出這樣愚蠢且可惡的行為。對於侵犯你並造成你的不舒服，我真的非常對不起，而且我又是一個有女朋友的人，更不應該做出如此低賤的舉動」。

但蔣男解釋因為當天有詢問被害人要不要當他的炮友，怕被害人告長官或是他女友，所以順著被害人的話道歉。律師則幫蔣男辯護指出，當天被害人酒醉嘔吐，一般人不會去親吻剛吐完或嘴巴內還殘留嘔吐餘味的人。

法官認為，蔣男如果只是單文詢問要做「炮友」，道歉文就應該不會出現「侵犯」等字眼，且一般人嘔吐不會持續無間斷，即使被害人口腔留有餘味，也不能排除蔣男起色心趁機親吻的可能，因此綜合監視器畫面，以及計程車司機、同住友人與其他餐敘證人說法後，認定蔣男觸犯趁機猥褻罪，判刑10月。可上訴。

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