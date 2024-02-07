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名醫孔繁錦性侵案服刑中　第5名女病患想起「被摸不舒服」提告

▲▼金頭腦名醫孔繁錦性侵案，二審開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲孔繁錦已因性侵女病患案入監服刑，又遭指控涉嫌強制猥褻。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者劉昌松／台北報導

身心科名醫孔繁錦因在診間性侵女病患遭判刑4年定讞服刑中，相關指控仍未停歇，日前又因利用權勢對少女性交再遭判刑1年，另名家住台北的女病患也出面指控，孔繁錦看診時不斷摸她手背，讓她感覺很不舒服，因此提告強制猥褻，但檢察官認為，手背並非「隱私部位」，與犯罪構成要件不符，處分不起訴。

孔繁錦號稱孔子第74代子孫，因曾經在電視益智節目《金頭腦》得到總冠軍，被封為「全台最聰明醫師」，但他在2021年間接連傳出對女病患伸出狼爪，其中1女遭孔繁錦在診間後方的休息室內，強行伸手進內褲指侵。

當時女病患持續呼喊「不要」、「不行」仍推不開孔繁錦，直到女病患撞倒點滴架，發出劇烈聲響，孔繁錦才趕緊穿起脫下的外褲，並離開休息室。高院審理後依強制性交罪判孔有期徒刑4年確定，他已入監服刑。

孔繁錦還以要在臀部打針為由，對17歲少女指侵得逞，少女離開診所向親友哭訴後，經社工陪同報案，孔又被新北地院判刑1年有期徒刑，可上訴。在此同時，有另2名女病患指控遭孔繁錦突然擁吻、撫摸褲縫性騷擾，因孔繁錦賠償取得和解，獲法院判決公訴不受理。

就在孔繁錦接連爆出性侵醜聞期間，出現第5名女病患自認也是受害人，她報案指出，5、6年前向孔繁錦求診時，也曾在診間被孔觸摸過，不舒服的感受持續至今，因此決定向轄區警局報案指控孔繁錦涉嫌強制猥褻。

辦案人員為此借提在監服刑的孔繁錦了解過程，檢察官綜覽全案事證，認為女病患指控遭觸摸的地方是手背，在一般人觀念中，並非隱私部位，即使孔繁錦確有觸摸，也與強制猥褻罪要處罰的犯罪構成要件不符，因此處分不起訴。

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