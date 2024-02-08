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社會 社會焦點 保障人權

妹子聚餐一覺醒來已到阿嬤家　嚇壞控告碩士男下藥性侵結果曝

▲▼女生注意！「這個時間」喝茶最不傷身 。（圖／Unsplash）

▲碩士畢業的張姓男子與女性友人聚餐，期間趁女友人離開座位，竟在水裡摻「乖乖水」。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

擁碩士學歷的張姓男子與女性友人小文（代稱）聚餐，席間張男趁人離開座位之際，將俗稱「乖乖水」的藥物摻入小文飲用水裡，小文不知情飲下後，上了張男的車，隨即陷入昏睡狀態，一覺醒來竟已回家。檢察官認無證據顯示小雯遭侵犯，僅依妨害自由罪提起公訴，士林地院審結，判處張男拘役55日，可易科罰金。

2023年4月間，2人相約吃飯，席間小文請張男載她到新北市樹林區，去見從未謀面的母親，張男也答應，豈料，張男趁小文離開座位時，將含有氯氮平成份的不明藥物摻入其飲用水內，小文喝完後到張男車上，逐漸陷入意識不清、昏睡狀態。

小文後來清醒發現自己回到祖母家，隱約想起曾被張男拉起左肩內衣，她也曾揮手叫張男別碰，隨後張男將車椅弄瓶讓她睡覺，小文覺得自己遭張男以不明方式傷害，且有可能被性侵，害怕得赴警局報案。

張男強調絕對沒有性侵，更解釋，本來講好要去找小文想去找從未謀面的母親，因小文說心情緊張，所以才放半顆鎮定劑在她喝的水裡，讓她緩解緊張，當下拍肩是要叫醒她，沒有拉扯內衣，後來是小文叫不醒，所以載小文回住處。

檢察官受理後，認為全案無積極證據足認張男有為強制性交或強制猥褻行為，難認摻藥就推論張有強制性交、猥褻意圖，依罪疑唯輕原則，應為利被告認定，只依臨床毒物部檢驗報告、雙方說法，依妨害自由等罪將張男起訴。

法官審酌2人是朋友關係，張男趁小文離開位置，將有害於身體健康的不明藥物摻入飲用水中，導致小文不知情喝下，陷入昏睡，以此方式剝奪其行動自由，考量2人達成和解，小文撤回傷害告訴，依剝奪他人行動自由罪，處拘役55日，可易科罰金。

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