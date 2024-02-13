狼舅強摸舌舔2名年幼外甥女！母怒斷兄妹情提告求償　 法官重判

▲2位罹患身心障礙的年幼姊妹花，在家睡覺同遭親舅猥褻凌辱。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名因病失業的舅舅，2021年間涉對2位患有身心障礙的年幼外甥女摸大腿，更舌舔外甥女下體取樂，女孩的媽媽拋開兄妹親情，堅持提告為自己女兒討公道，狼舅認罪被起訴涉犯最重判刑5年的乘機猥褻罪嫌，台北地院審結，認定2名少女當時已喊叫「不要碰我」等語反抗，改依最重可判刑10年的加重強制猥褻罪，判狼舅3年8月徒刑，可上訴。

本案發生於2021年8月間，狼舅到妹妹家過夜，清晨4點多利用妹妹暫時不在的空檔，溜進妹妹房間對2位都未滿14歲的外甥女伸狼爪，先隔著裙子撫摸小外甥女大腿，接著撫摸一旁大外甥女臉頰，然後將手伸進大外甥女裙裡揉捏，甚至低頭舌舔對方下體。

▲2位罹患身心障礙的年幼姊妹花，在家睡覺同遭親舅猥褻凌辱。（示意圖／免費圖庫pxhere）

2名少女驚嚇大叫「不要摸」、「不要碰我」等語，並揮動手腳反抗，女孩的媽媽驚見自己哥哥竟做出這等禽獸行徑、無法原諒，同住的姊姊心疼2位外甥女被嚇得驚魂未定，也認為不能姑息，報案追究。

狼舅到案認罪，辯護律師主張狼舅因罹患躁症領有重大傷病卡，須固定就醫服藥，因而中斷原本從事的職業，本案犯行有情堪憫恕之處，請求減刑從輕發落。

檢方認為狼舅利用2位外甥女因身心障礙而不能或不知抗拒的弱點犯案，起訴他涉犯法定刑6月以上、5年以下徒刑的乘機猥褻罪嫌，這項罪嫌不因被害人未滿14歲而加重刑責，但可另依《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑至1/2。

不過法官審理認為，2位受害少女經鑑定雖各有發展遲緩、邊緣性智能，或語言障礙、情緒困擾等心智缺陷，但她們遭舅舅伸狼爪時，都已明確表達拒絕，狼舅卻憑藉壯年男子優勢，無視2位外甥女的反抗而加以猥褻，足以壓抑2位少女的性自主決定權、違反2人的意願。

法官據此改依對未滿14歲心智缺陷女子加重強制猥褻罪論處，法定刑加重為3年以上、10年以下徒刑，並認定狼舅造成2位外甥女心理難以磨滅的創傷與陰影，犯行毫無情堪憫恕之處，且所犯2罪應1罪1罰，各判刑3年2月與3年6月，合併應執行3年8月徒刑，可上訴。2位少女由母親作主，對狼舅提起附帶民事求償，另案審理。