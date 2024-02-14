美防長奧斯汀出院將重返崗位　曾全身麻醉治療膀胱問題

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）出院。（圖／路透）

文／中央社華盛頓13日綜合外電報導

美國國防部表示，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）因膀胱問題在全身麻醉的情況下接受治療後，已於今天出院。奧斯汀正對抗攝護腺癌。

法新社報導，奧斯汀的辦公室透過聲明表示：「他恢復良好，於今天下午5時恢復所有職務與職責…奧斯汀部長這陣子將在家中履行職務，本週稍晚再返回五角大廈工作。」

70歲的奧斯汀數週前隱瞞近期住院，且未立即通知總統拜登自己罹癌一事，引發廣泛批評。

五角大廈表示，白宮和國會都已接獲奧斯汀恢復工作的通知。

聲明引述華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）醫師的說法表示，奧斯汀本月11日因身體不適及2023年12月攝護腺癌手術相關的膀胱問題疑慮而入院。

醫師們說：「他的病情顯示需要重症照護團隊的密切監測和支持性照護。他的診斷評估找出了膀胱問題的原因，並於2月12日進行非手術性矯正。」

五角大廈先前解釋，奧斯汀的膀胱問題與癌症本身無關，而是與癌症治療有關。上述聲明與此說法相符。

奧斯汀去年12月接受癌症治療，暫時未公開露面；今年1月又因併發症再次消失於公眾面前。

眾所周知，奧斯汀對政治興趣缺缺，時常避免成為焦點。他說，這是他決定隱瞞自己罹癌一事的部分理由。

他說：「老實講，我的第一直覺是保密。我是很注重隱私的人，我向來不喜歡拿自己的問題去增添別人的負擔，這不是什麼新聞。」