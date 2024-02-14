美國土安全部長遭眾議院「投票彈劾」　淪150年首位遭彈劾部長

▲美國國土安全部長馬約爾卡斯慘遭眾議院投票彈劾。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

以共和黨占多數的美國眾議院於當地時間13日進行投票，最後以一票之差成功彈劾美國國土安全部長馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas），表達對於拜登政府在處理美墨邊境問題上的不滿。共和黨認為馬約爾卡斯故意拒絕執行邊境法、破壞公眾信任。馬約爾卡斯是美國歷史近150年來第一位遭到彈劾的內閣部長。

根據《衛報》、《紐約時報》，美國眾議院於當地時間13日針對國土安全部長馬約爾卡斯的彈劾案進行投票，在眾議院多數黨領袖史卡利塞（Steve Scalise，共和黨）從多發性骨髓瘤的治療回歸後，最後共和黨以214張贊成票對上213張反對票，才得以成功通過彈劾；至於投下反對票的包括所有民主黨人與3名共和黨人。

據悉，眾議院也曾於本月6日針對馬約爾卡斯發起彈劾案，當時反對票為216張、贊成票為214張，馬約爾卡斯成功以兩票之差驚險躲過被彈劾的命運。

面對以共和黨為首的眾議院發起彈劾案，馬約爾卡斯曾於上周向美媒NBC表示，共和黨人對他的指控「毫無根據」。

馬約爾卡斯並非眾議院共和黨人唯一想要彈劾的拜登政府官員，共和黨人提交一長串的彈劾法案名單，包括副總統賀錦麗、司法部長賈蘭德（Merrick Garland）、聯邦調查局長瑞伊（Christopher A. Wray）、國防部長奧斯汀。

《紐約時報》指出，拜登政府在邊境安全問題上面臨雙方越來越大的壓力，過去一個月從墨西哥非法入境美國的人數下降50%。美國海關及邊境保衛局表示，1月在入境口岸遇到移民的次數為12萬4220次，低於前一個月的24萬9000次。