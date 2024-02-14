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川普「鼓勵」俄國攻擊北約　拜登怒轟：愚蠢又可恥！

▲▼拜登在白宮向眾議院發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登在白宮向眾議院發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統川普本月10日在南卡羅萊州一場競選活動上表示，若北約（NATO）某成員國在未繳納軍費的情況下遭俄國入侵，則美國不僅不會出手保護，還會鼓勵俄國「想做什麼就做什麼」。對此，美國現任總統拜登猛烈抨擊，表示川普的發言愚蠢、可恥且危險，「美國還沒有哪位總統向俄羅斯獨裁者低頭！」

根據美媒CNN，拜登於當地時間13日在白宮發表演說，呼籲共和黨所主導的眾議院能夠通過援助烏克蘭、以色列、台灣等印太地區之相關預算，對於川普先前在競選活動的「驚世言論」，繼先前在聲明表示川普發言低劣又危險，在此次演說更使用最嚴厲的措詞批評。

拜登表示，「（川普）的這些言論釋出危險且令人震驚的信號。你能想像，這是一位美國前總統所說的嗎？全世界都聽到了。而且最糟糕的是，他居然認真的。在我們（美國）的歷史上，還沒有哪一位總統會向俄羅斯獨裁者低頭的。讓我儘可能清楚地說，我永遠不會向（獨裁者）低頭。」

拜登批評川普的發言，「太愚蠢了，這既可恥又危險，且作風一點都不像是美國。我不會（從北約）離開，我無法想像其他哪一位美國總統離開北約。當美國做出承諾時，便賦予其意義；當我們做出承諾，我們就會遵守。北約是一個神聖的承諾。」

拜登認為，川普將美國對北約所做出的承諾視為負荷，「對於川普而言，原則從來都不重要，一切都只是交易性的。」

據悉，美國參議院於當地時間13日通過總金額高達953億美元的援助計畫預算，包括援助烏克蘭抵抗俄軍侵略601億美元、以色列141億美元、加薩地區巴勒斯坦居民人道主義援助91.5億美元、台灣等印太地區48.3億美元。其中，法案提供的資金將用於購買美國製的彈藥、防空系統，協助烏克蘭防衛。

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