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馬斯克相信普丁「絕不會打輸烏克蘭」　反對950億援助烏以台法案

▲▼馬斯克。（圖／路透）

▲ 馬斯克認為，普丁一旦在俄烏戰爭中退縮就會被暗殺。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）向共和黨參議員表示，俄羅斯總統普丁「絕對不可能」輸掉俄烏戰爭，且反對通過對包括烏克蘭及台灣的953億美元援外法案，因為他認為延長戰爭對烏克蘭無益。

《彭博》報導，馬斯克12日在社群平台X語音聊天室「音訊空間」（Spaces）進行的論壇中發表上述評論，與會者包括威斯康辛州共和黨參議員詹森（Ron Johnson）、俄亥俄州的范斯（JD Vance）、前總統參選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）及風險投資公司Craft Ventures聯合創辦人薩克斯（David Sacks）。

詹森在論壇中對俄烏戰爭指出，期待烏克蘭獲勝的人「活在幻想中」，普丁絕不會落敗。而馬斯克附和詹森發言，認為普丁面臨戰鬥到底的壓力，「一旦退縮就會被暗殺」。

馬斯克提到，他有時會被指控為普丁辯解，對此直言「非常荒謬」，因為他的公司「可能在打擊俄羅斯上做得最多」，舉例包括SpaceX向烏克蘭提供星鏈（Starlink）網路服務，對烏克蘭遭到入侵後的通信至關重要，還搶走俄羅斯航天發射業務的生意。

此外，對於拜登政府援助烏克蘭、以色列及台灣的953.4億美元法案，詹森直言，「我們必須消滅這個東西」；馬斯克也認為，「這筆支出對烏克蘭沒有幫助，延長戰爭不會幫助烏克蘭」。

馬斯克強調，他關心的是阻止戰爭以避免雙方人民死亡，也懷疑尋求讓普丁下台是否明智，「對於那些想要改變俄國政權的人，他們應該思考的是誰能取代普丁，還有那個人會不會是反戰主義者？也許不是」，甚至可能比普丁更極端。

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