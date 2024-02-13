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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美女議員泳池邊脫了！新年「打開浴袍」震撼全場：手機被盜

▲▼白喬茵曬出春節辣照。（圖／翻攝臉書、IG／白喬茵）

▲白喬茵曬出春節辣照。（圖／翻攝IG／白喬茵）

記者柯振中／綜合報導

許多人會趁著難得的春節連假外出旅遊，享受團聚的難得時光。國民黨高雄市議員白喬茵趁著連假飛往新加坡旅遊，並且曬出了享受露天泳池的比基尼照，火辣的身材曝光以後，讓粉絲驚呆直言「看不出來」。

白喬茵除了問政的工作以外，同樣也相當用心經營社群，今年她趁著春節連假飛出國，12日分享了身穿浴袍、躺在躺椅上的照片，同時預告「明天再PO打開浴袍的樣子」，讓許多粉絲相當期待。

到了13日以後，白喬茵也沒有食言，張貼身穿比基尼照片、泡在露天泳池裡拍照的畫面，曬出火辣驚人的好身材，驚人的畫面令無數人感到震驚。

▼白喬茵曬出春節辣照。（圖／翻攝IG／白喬茵）

▲▼白喬茵曬出春節辣照。（圖／翻攝臉書、IG／白喬茵）

不少粉絲為此驚呆直言，「果然有料！我是說質詢內容」、「說話算話的議座最讓人敬佩了」、「看不出來」、「新年快樂！（泳衣要被撐爆了）」、「議座新年放福利！果然是為民服務的好議員，支持繼續高票連任！」

▲▼白喬茵曬出春節辣照。（圖／翻攝臉書、IG／白喬茵）

▲▼白喬茵時常透過臉書、IG向粉絲們分享生活近況。（圖／翻攝臉書、IG／白喬茵）

▲▼白喬茵曬出春節辣照。（圖／翻攝臉書、IG／白喬茵）

根據《聯合新聞網》報導，白喬茵對於PO出比基尼照，原先還開玩笑地說「手機被盜」，後來則是坦誠，放假時難得解放，加上IG粉絲人數卡住，所以想試試看暴力破解的方式，吸引更多人關注。

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