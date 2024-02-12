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睡到飽禁愛愛！今初三「赤狗日」年節最凶　5禁忌一次看

拜拜,行香,廟裡祈福,廟宇。（圖／資料照）

▲許多人過年會拜廟走春。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

初三睡到飽！今天是大年初三，清水孟國際塔羅小孟老師表示，民間傳說初三是「赤狗日」，為憤怒之神，容易有凶事發生，同時也為年節最凶之日。他提醒初三5大禁忌，像是不宜恩愛，以及招財小撇步。

►初三5大禁忌：

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1、忌外出拜年

赤狗為憤怒之神出來的日子，因此不可以拜年，拜年容易與人發生口角，或有憤怒的事情發生。

2、不宜點燈

初三晚上是老鼠娶親的好日子，因此不要開燈讓老鼠好好娶親，以免打擾鼠神。可在家中廚房放一些米、鹽巴、甜點象徵給老鼠吃，老鼠飽足就不會來加害一般人。

3、不宜恩愛

初三一般來說也是最累的時刻，行房讓女生氣血不足，也妨礙老鼠娶親。因此建議避開此日恩愛，夫妻才會恩愛，以免觸怒憤怒之神，導致夫妻產生口角。

4、莫吃過多米粒

因為老鼠吃米粒五穀，避免與老鼠搶食，因此避開攝取過多米粒。

5、初三不宜早起，睡到飽

俗話說「初一早、初二早、初三睏甲飽」，其睡飽飽是因為避開宴客朋友聚會，以免衝煞赤狗日。

►招財小撇步：

在戶外撒一些米粒，可以跟老鼠分錢，代表「鼠來寶」、「鼠錢鼠到爆」。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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