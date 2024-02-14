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大陸 大陸焦點 特派現場

金門貢糖製作公開　太祖與3家台灣品牌申獲「廈門老字號」　

記者任以芳／廈門報導

台灣許多老字號品牌在大陸深耕多年，去年在廈門的台企品牌太祖貢糖、鄭福星、金門高粱酒、正新輪胎，成功申請廈門老字號牌匾、證書及標識使用權。太祖與金門高粱負責人接受《東森新媒體ETtoday》訪問也表示，申請老字號品牌代表著一種品質的保證和歷史的傳承，未來有有助於拓展大陸內銷市場，給予消費者信賴感，對於品牌未來發展與創新有更多助力。

去年9月大陸發佈《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱意見），提出「支持符合條件的大陸台企申報中華老字號」，同年12月29日，四個在廈門的台企品牌太祖貢糖、鄭福星、金門高粱酒、正新輪胎，被廈門市商務局等5部門正式聯合授予廈門老字號牌匾、證書及標識使用權。

大陸老字號首次授予台灣品牌，其中太祖貢糖幾乎是台灣人都知道的傳統零食，也是金門知名的伴手禮。說起貢糖歷史，太祖貢糖是一種源自福建的傳統糖點，歷史悠久，相傳起源於明朝時期的閩南地區朝聖的貢品，成為古時官廷御膳珍饈之一。

▲▼ 意見、中華老字號 、太祖貢糖 。（圖／記者任以芳攝）

 ▲廈門太祖食品有限公司蔡錦裕。（圖／記者任以芳攝）

貢糖演變至今多為家族傳統經營，缺少企業化管理。廈門太祖食品有限公司蔡錦裕受訪時介紹，早年靠著祖父挑擔沿街叫賣手工糕點。1990年10月，其父親葉錦湖在金門創立「太祖貢糖店」，之後註冊成立台灣聖祖食品股份有限公司，生產貢糖、雪花酥等。2006年前往廈門投資設立廈門太祖食品有限公司，創新「廠店合一」的觀光工廠打開知名度。

《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪位於廈門太祖食品工廠，深入這間擁有30多年歷史老字號工廠，廈門太祖食品有限公司總經理蔡錦裕也難得公開製作傳統貢糖的秘訣。

▲▼ 金酒、太祖貢糖 。（圖／記者任以芳攝）

▲貢糖炒製過程。（圖／記者任以芳攝）

隨時代進步，太祖貢糖從手工製作轉變自動化機械生產，還是保留人工製作手藝。貢糖的靈魂食材花生與麥芽糖完美結合，採取古法原材料製作，麥牙糖經過高溫熬煮，再與花生快速攪拌融合。

太祖在這個環節，堅持全程以人工方式翻炒，讓每一粒花生米交融糖漿裡，隨著麥芽糖冷卻變硬，越到後面越難炒製，如果機器棒去攪爛，反而破壞貢糖原料的質地。

▲▼ 金酒、太祖貢糖 。（圖／記者任以芳攝）

▲貢糖原料經過反覆碾壓，質地變鬆軟，入口即化。（圖／記者任以芳攝）

接著貢糖出產原料經過十多次「輾壓」，破壞原有質地，讓原本硬邦邦的花生麥芽糖塊，反覆「壓磨」成鬆軟的形狀，再用人工方式揉捏成長型糖條，經由機器精準切割標準貢糖的大小，最後進入出廠包裝的工序。

老字號太祖食品目前研發商品多達上百種，太祖堅持品質拿下不少獎牌證書，深耕兩岸多年的老字號需要活化轉型，十分看好大陸廣闊的市場和很好的輻射能力。

談及申請廈門老字號，蔡錦裕受訪時指出，「老字號對於品牌的肯定，我們自己說三代傳承，在台灣可能心照不宣，但是在大陸沒有申請真正老字號，外界覺得只是廣告噱頭，消費者也可能不相信。因此，申請老字號，在大陸的門店推廣，可以讓消費者有辨識與信心。」

▲▼ 金酒、太祖貢糖 。（圖／記者任以芳攝）

▲金門高粱也申獲「廈門老字號」。（圖／記者任以芳攝）

同樣也是老字號品牌的金門高粱酒，1952年在金門設廠至今，已經走過71個年頭。同時廈門也超過20年的歷史，金酒對於兩岸民眾來說成為特殊情感連結的品牌，也是宴客不可或缺老朋友。

談及申請廈門老字號，金門高粱董事長謝世杰接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問，「希望我們的老字號能讓福建，甚至大陸的朋友能夠更加熟悉金門酒廠的品牌，希望未來在大陸旅遊觀光產業等有露出機會，加強酒廠的品牌提升效應。」

▲▼ 金酒、太祖貢糖 。（圖／記者任以芳攝）

▲金門高粱董事長謝世杰。（圖／記者任以芳攝）

福建也鼓勵超過50年歷史的台灣老字號也可以申請「中華老字號」，可以面向全大陸宣傳。謝世杰也表示，不只是大陸市場，以商業的角度來講，全世界的老品牌、老字號只要被認證推出，都可以增加消費者信賴感，有助於品牌歷史延續。

另外，台灣茶葉老品牌鄭福星、正新輪胎也成功申請廈門老字號。申請老字號對大用意，品牌在對岸發展獲得更深入的信譽和品質的保證，吸引更多的消費者，增加品牌的知名度和美譽。

其次，老字號也代表每個地方一種特殊的文化遺產，以及歷史記憶的傳承，能夠讓更多的人，甚至推廣到全世界可以更瞭解和認識老品牌的歷史和文化底蘊。

▼ 金門高粱廈門分公司 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 金酒、太祖貢糖 。（圖／記者任以芳攝）

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金門貢糖廈門老字號太祖

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