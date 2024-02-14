金門機場湧返台人潮！逾300人候補登機　出動2架次軍機疏運

記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

春節連假即將結束，金門航空站出現返台人潮，金門航空站外清晨4點多就出現要登記候補的旅客，候補人數一度高達300多人，航空站一方面協調航空公司加開民航機外，另一方面立委陳玉珍協調國防部2架次軍機協助疏運。

▲金門航空站湧現搭機人潮，立委陳玉珍協調國防部2架次軍機協助疏運 。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



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陳玉珍表示，相當感謝國防部、金門航空站與金門縣政府等相關單位的通力合作，讓春節後的疏運工作可以順利推展。

第一架軍機約在下午3點30分自金門機場起飛，不少沒有訂到機位的鄉親對於可以順利搭乘軍機返回台灣本島感到開心。

一位陳姓民眾表示，自己是第一次搭乘軍機，很新鮮有趣，畢竟這樣的經驗可不是人人都有機會的。他也感謝陳立委與相關單位的協助，讓他可以順利返回工作崗位、準備上班。

據了解，針對此次春節空中航班，陳玉珍已多次與民航局、航空公司協調並加開4波的加班機， 但仍有為數不少的鄉親「無機可乘」，所以陳玉珍特別向行政院副院長鄭文燦、國防部長邱國正等人反映，並經過4次協調會後終於拍板2月7日至2月14日這8天將會有2架軍機隨時待命，每天最高可提供6架次協助疏運，讓金門鄉親可以順利回家過年與返台工作。