金門一天2起田野火警！濃煙險影響尚義機場起降　疑放煙火釀災

記者林名揚、白珈陽／金門報導

今天是大年初二（11日），金門縣接連發生火警，尚義村莊附近的田地不明原因發生田野大火，由於村莊緊鄰尚義機場，火煙一度差點影響飛機起降，幸消防人員及時控制火勢，航班已正常行駛；另一起火警發生在列嶼鄉東林綜合運動場周遭田地，起火原因疑為民眾施放煙火，經消防人員將火勢撲滅，無造成人員傷亡或相關財損。

▲尚義村莊田地火煙濃烈，險些影響尚義機場飛機起降。（圖／民眾提供）

金門縣消防局獲報，今天下午3時許尚義村莊發生田野火警，猛烈的火煙一度險影響尚義機場的飛機起降，消防局派遣4車11人及義消8人前往搶救，目前已經火勢控制，正在進行殘火處理，燃燒面積約1500平方公尺，詳細起火原因有待火調進一步調查。

▲尚義村莊田地火警，航空站人員到場評估火勢。（圖／民眾提供）

另一起火警發生在今天中午12時許，消防局獲報，稱在列嶼鄉東林綜合運動場附近有雜草燃燒情形，立即派遣4車8人前往；消防人員抵達發現，現場火舌亂竄、火勢迅速蔓延，列嶼消防分隊小隊長陳天傑指揮隊員部屬4條水線於下風處，阻斷火勢。

經全力灌救，消防人員於今日下午1時22分將火勢撲滅，並且殘火處理完畢。本起火警燃燒面積約1200平方公尺，無人員傷亡或財損。

初步了解，烈嶼鄉火警起火原因，疑為現場有民眾的小孩施放攤販所販賣的煙火，但詳細情形仍需火調進一步釐清。

▲▼列嶼鄉東林綜合運動場雜草火警，消防人員到場佈水線。（圖／民眾提供）

消防局呼籲，農曆春節期間特別提醒民眾祭祀務必做到人離火熄，且勿任意燃放爆竹煙火，以減少災害事故發生。

